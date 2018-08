Filadeflia— El mariscal de campo de las Águilas de Filadelfia, Nick Foles, jugará en el partido de pretemporada esta noche contra los Cafés de Cleveland, según el entrenador Doug Pederson.Foles se lesionó el hombro de lanzar la semana pasada contra los New England Patriots luego de ser golpeado a mitad del lanzamiento por el ala defensiva Adrian Clayborn en el segundo cuarto. Foles se tomó el brazo mientras caía al césped y no regresó al juego. Después, dijo que su hombro “se sacudió de una manera extraña mientras hacía el lanzamiento”. Las pruebas posteriores revelaron que era una cepa leve, y él estaba de regreso en el campo de práctica para el domingo.El Jugador Más Valioso del Super Bowl tuvo una noche difícil incluso antes de la lesión, con 3 de 9 pases completos, para 44 yardas en su primera presentación de la pretemporada.Pederson dijo que le gustaría ver “sólo consistencia” de Foles esta semana. “Ustedes vieron un par de lanzamientos al principio del juego que simplemente no eran tiros como los de Nick Foles en lo que respecta a la precisión, por lo que sólo hará ese tipo de jugadas de rutina y ejecuciones en general”, dijo el entrenador. “Me encantaría ver una o dos jugadas de touchdown”.Pederson quiere que los titulares jueguen al menos la mitad contra los Browns.Carson Wentz regresó a los entrenamientos de 11 contra 11 en la práctica esta semana y está dividiendo actuaciones en el primer equipo con Foles, pero no jugará esta semana, ya que aún no ha sido autorizado para el contacto por el equipo médico. El lunes reiteró que su estatus para la Semana 1 contra los Atlanta Falcons llegará al límite. Con toda probabilidad, no verá ninguna acción de pretemporada mientras se recupera de la cirugía de rodilla.“Lo está haciendo bien. Se está moviendo bien, está tomando buenas decisiones, está tirando la pelota extremadamente bien”, dijo Pederson. “Está haciendo lo correcto con su rehabilitación, y estoy entusiasmado con el escenario en el que se encuentra”.

