Primer cerrojazo

Seattle— El mexicano Roberto Osuna logró su primer salvamento con los Astros de Houston, al asegurar ayer el triunfo de su equipo por 10-7 sobre los Marineros de Seattle.Osuna retiró en orden la novena entrada, para lograr también su primer rescate desde el pasado 6 de mayo, antes de una larga suspensión por violencia doméstica, y aún con el uniforme de su ex equipo Azulejos de Toronto.Este fue su décimo salvado de la temporada y el 105 de su carrera en las Mayores.Los Astros ganaban cómodamente 9-1 en la quinta entrada, pero un racimo de cinco anotaciones de los Marineros en la baja del sexto capítulo apretó el score a 9-7.Un jonrón solitario de Tyler White en la novena alta le dio más tranquilidad a Osuna, quien tuvo oportunidad de salvado por primera vez con Houston y cumplió de forma perfecta, al sacar los últimos tres outs en orden, dominando a Mitch Haniger, Robinson Canó y Kyle Seager, éste último con un ponche.La victoria fue clave para los Astros, pues combinada con la derrota de los Atléticos 4-2 ante los Rangers, le permitió a Houston despegarse un juego en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.Oakland, California— Mike Minor lanzó seis entradas en blanco, con pelota de un solo hit, para llevarse su cuarta victoria consecutiva, en el duelo que los Rangers de Texas ganaron ayer 4-2 a los Atléticos de Oakland.Joey Gallo bateó su 33er jonrón de la temporada y Texas salió de su letargo con el madero para evitar una barrida en la serie de tres juegos.El dominicano Adrian Beltré conectó un par de sencillos productores y los Rangers quebraron una racha de seis derrotas consecutivas ante los Atléticos.Minor (10-6) estuvo afinado en una faena que incluyó cuatro ponches y un boleto. Fue su apertura más destacada en casi dos meses.La derrota fue para Edwin Jackson (4-3).Milwaukee— El novato Freddy Peralta lanzó siete innings sin tolerar anotación y empujó una carrera mediante su primer hit en las Grandes Ligas, para que los Cerveceros de Milwaukee blanquearan ayer 4-0 a los Rojos de Cincinnati.El dominicano Peralta (6-4) toleró sólo tres sencillos, ponchó a siete rivales y dio un par de boletos para ganar por segunda vez en siete aperturas. El derecho de 22 años no permitió imparable sino hasta que el venezolano José Peraza le conectó un sencillo en el inicio del cuarto acto.Al bate, Peralta se había ido de 22-0 con 11 ponches en esta campaña. Pero impulsó la segunda carrera de los Cerveceros con un sencillo en el cuarto inning.Milwaukee ha ganado tres de cuatro compromisos, luego de perder cuatro de cinco.El derrotado fue Robert Stephenson (0-2), quien aceptó cuatro carreras y nueve hits en cinco entradas, durante las que entregó tres boletos y repartió cuatro ponches.Chicago— Carlos Rodón continuó encendido en el montículo, al lanzar seis innings con eficacia, y los Medias Blancas de Chicago derrotaron ayer 7-3 a los Mellizos de Minnesota.Nicky Delmonico y Tim Anderson aportaron también sendos bambinazos ante el abridor Kyle Gibston (7-10), quien sufrió apenas su segunda derrota en siete decisiones de por vida en el Guaranteed Rate Field.Chicago cosechó su sexta victoria en ocho compromisos. Envió a 11 bateadores al plato ante Gibson y el venezolano Gabriel Moya en el quinto acto, para quebrar el empate 2-2.Rodón (5-3) permitió que cuatro de sus primeros siete rivales se embasaran, pero luego se serenó. Aceptó tres hits y el mismo número de boletos, para mejorar a una foja de 5-1 con una efectividad de 2.31 en sus últimas 10 aperturas.Toronto— El cubano Kendrys Morales conectó un cuadrangular por cuarto juego consecutivo, Thomas Pannone y dos relevistas se combinaron para permitir dos imparables y los Azulejos vencieron 6-0 a Baltimore ayer, completando la barrida de los 10 partidos de la temporada de los Orioles en Toronto.Devon Travis pegó un jonrón de tres carreras en la octava entrada, en la que los Azulejos se despegaron con un ataque de cinco carreras ante el dominicano Miguel Castro, quien despachó tres lanzamientos descontrolados y no retiró a ninguno de los cinco bateadores que enfrentó.

