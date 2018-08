Ciudad de México— Con el anuncio de la compra de Force India del pasado 7 de agosto por parte del consorcio canadiense liderado por Lawrence Stroll, parecía que el futuro en la F1 del equipo del piloto mexicano Sergio Pérez quedaba asegurado.A pesar de la transacción, y de que el tapatío ya daba por hecho su renovación para 2019 con el equipo afincado en Silverstone, en las últimas horas, se podría dar un vertiginoso cambio, incluso, poner en duda su participación en el Gran Premio de Bélgica de este fin de semana.Según información del portal racefans.net, los problemas legales adquiridos por los máximos accionistas de Force India, Vijay Mallya y Subrata Roy, hacían necesaria la aprobación de 13 bancos de la India para finalizar la venta de la compañía.Ésta no llegó en plazo y, como consecuencia de ello, la venta finalizó, pero con base a la venta de activos y no como una empresa operativa, por lo que no cuenta con el material necesario para competir, pues los monoplazas y todo el equipo vital para correr ya es propiedad del consorcio del empresario canadiense, pero no cuentan con los derechos de inscripción requeridos.Además, si el equipo llegara a contar con ese derecho para competir bajo un mismo nombre, no podría recibir el dinero que la Fórmula Uno otorga a las escuderías por competir, pues tendría que esperar autorización de los otros nueve equipos, algo que ya le negaron Williams, McLaren y Renault.A menos de 48 horas de iniciar la primera práctica en el GP de Bélgica, la FIA, según el portal especializado, está estudiando la situación para determinar las implicaciones legales, además de decidir si permite a Force India tomar parte en la fecha 13 de la temporada 2018 en el circuito de Spa-Francorchamps, o si el equipo decide renunciar a los derechos económicos adquiridos por el equipo en el pasado.

