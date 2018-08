A pite y pite

Ciudad de México— Cruz Azul superó al subcampeón de la Liga MX y ya se acerca a la Liguilla del Apertura 2018.Con el triunfo 1-0 sobre el Toluca, tras la anotación de Martín Cauteruccio al 34', La Máquina ya suma 16 puntos, por lo que estaría a sólo 10 unidades del promedio que suele dar boleto a la fase final.Además, el conjunto cementero muestra una efectividad cercana al 90 por ciento en la Liga y mantiene el invicto en el semestre, tras 9 juegos si se consideran los tres de Copa.De hecho, con este inicio liguero, los celestes de Pedro Caixinha ya firmaron su mejor inicio desde el Clausura 2014.Este equipo está con la suerte de su lado pues ayer tuvo su actuación menos sólida en el Estadio Azteca, donde ligó cuatro victorias."Hay que decir que trabajamos muy fuerte y sufrimos aún más para ganarle a un gran equipo, creo que enfrentamos a un Toluca muy serio y potente que asumió la iniciativa; en un partido que nos ha hecho sufrir demasiado", reconoció el DT portugués."Hay que valorar al rival que tuvimos enfrente, que nos ha hecho un partido difícil, pero hoy dejamos muy claro que el equipo sabe sufrir en determinados momentos del partido para asegurar un resultado".El gol de Cauteruccio, quien suma cinco goles en este semestre, dos de ellos en la Liga, destrabó un partido que lucía complicado para el conjunto cementero, pese a que el Toluca perdió por lesión a dos elementos en el primer tiempo: su contención Antonio Ríos, al 26', y su delantero Enrique Triverio, al 40'.Pero como sea, los celestes son líderes por segunda jornada en fila, lo que no vivían desde las fechas 5 y 6 del Clausura 2015.Con ese ritmo, La Máquina deberá exponer su invicto y su liderato el domingo ante Santos, el campeón del futbol mexicano."No hay presupuesto, no hay techo, el límite está en el cielo, pero con humildad y trabajo", agregó Caixinha.A los celestes no les ha afectado siquiera que la cancha no está en buenas condiciones y, junto a su afición, mantienen una comunión que hará pesar todavía más el Coloso de Santa Úrsula.Por eso, Cruz Azul no quiere dejar de brillar en este Apertura 2018.

