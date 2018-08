Madrid— La Asociación de Jugadores de Futbol de España pidió a la Liga española que cancele un partido de la temporada regular programado para jugarse en Estados Unidos y advirtió que no descarta una posible huelga si no se cumplen sus exigencias en ese y otros temas.Los capitanes de los clubes de Primera División se reunieron ayer en Madrid y dijeron que están en contra de la decisión unilateral de disputar partidos de la Liga fuera de España, algo que podría ocurrir esta temporada como parte del nuevo acuerdo de 15 años de La Liga, que busca promover el futbol en América del Norte y mejorar su imagen fuera de España.El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, dijo que la Liga debería haber consultado con los jugadores antes de tomar "decisiones de manera unilateral" para jugar en Estados Unidos, añadiendo que "los futbolistas no estamos en venta"."Todos los jugadores están en contra de todo esto. Están sorprendidos e indignados", dijo Aganzo en una conferencia de prensa tras la reunión de los jugadores. "El futbolista no está de acuerdo con que se tomen decisiones de manera unilateral, entre otras cosas, sobre lo de jugar partidos fuera de España. No podemos olvidar que somos los protagonistas junto a afición y árbitros"."Estamos dispuestos a llegar hasta el final... Los futbolistas no solo pensamos en dinero, pensamos en la salud, en nuestros aficionados", declaró Aganzo.La AFE dijo en un comunicado que los jugadores acordaron tomar una acción más drástica si no se puede llegar a un acuerdo. Aganzo indicó que si a finales de septiembre o principios de octubre no se puede encontrar una solución, los jugadores tendrán que tomar medidas.