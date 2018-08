Tienen Bravos de Tercera División bien definidos los objetivos

De cara a la temporada 2018-2019 que inicia a fines del mes entrante, en la ahora llamada Liga Tercera División Profesional, la segunda del FC Juárez en este circuito, Tomás Campos, director técnico de Bravos, comentó que la idea principal es que la escuadra continúe con la proyección de jugadores para el equipo de Ascenso MX.“Tratar de entregar buenos productos para que los sigan considerando en el primer equipo. Contentos con la idea, ahorita, gracias a Dios nos están invitando para hacer futbol con el primer equipo, que los sigan viendo, que ellos se sigan mostrando y esa es la finalidad, simple y sencillamente”, expuso.Campos Alejandre citó el caso del defensa central José Rodríguez, quien jugó como titular en la fecha cuatro contra Mineros Zacatecas, en el Ascenso MX.Igualmente mencionó a Francisco Javier Nevárez que también está en el conjunto de la ‘división de plata’.Omar Flores es oro de los ex jugadores de Tercera División que fue registrado en la escuadra de Liga de Ascenso.Aunque no por promoción, sino por cambio de equipo, Samuel Palacios juega ahora en la Sub-17 de Tigres y es otra baja en el conjunto a su cargo, así como la de Jesús ‘Pollo’ Salazar, quien no consiguió quedarse en la escuadra que dirige Gabriel Caballero.Tomás resaltó el concepto que ahora tiene la Tercera División Profesional.“Simple y sencillamente ellos se reformaron. La idea principal es que los muchachos se sigan preparando. Ahorita me da mucho gusto que de muchas terceras están saliendo muchachos para jugar copa”, mencionó.Campos apuntó que la LPTD busca impulsar a los jóvenes futbolistas por medio de la regla 20 años y 11 meses.“Esa es una parte primordial y es la parte de lo que la liga también busca, de darles un poquito más de proyección por medio de la regla que se está manejando. De ahí se tienen que ir agarrando jugadores para seguir procesándolos y posteriormente vayan teniendo actividad en este tema de copa y otros, a lo mejor, en Primera División”, apuntó.Tras el liderato invicto en el Grupo XIII y el primer lugar a nivel nacional en la campaña 2017-2018, los Bravos fueron eliminados en penales, en cuartos de final en la Liguilla para equipos sin derecho a ascenso por Pumas UNAM, quienes los superaron por global de 7-6.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.