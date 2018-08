París— El internacional argentino Ángel di María, de 30 años, está cerca de renovar su contrato con el París Saint-Germain (PSG) dos años, hasta 2021, informó este martes el diario "Le Parisien".Al extremo zurdo "le gusta" París, igual que a su mujer, quien dio a luz en la ciudad del Sena a la segunda hija de ambos a finales de 2017.El jugador de Rosario estuvo a punto de regresar el año pasado al Barcelona, pero su traspaso no llegó a buen puerto debido a que la administración catarí no aceptó los 45 millones de euros propuestos por el Barça, apuntó "Le Parsien".Di María, ex del Benfica, Real Madrid y Manchester United, se encontraba entonces incómodo debido a los fichajes del brasileño Neymar y del francés Kylian Mbappé, ambos atacantes que se desempeñan en su zona.Después de un inicio de curso irregular, el argentino enderezó su rendimiento y este 2018 es el máximo anotador del PSG, con 19 dianas.Desde este verano a las órdenes del alemán Thomas Tuchel, ha sido titular en los tres compromisos oficiales disputados hasta ahora: la Supercopa francesa ante el Mónaco (4-0), en la que marcó dos goles y dio una asistencia; y en las victorias ligueras ante el Caen (3-0) y el Guingamp (1-3), en las que firmó un pase de gol en cada una.

