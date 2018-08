Serena Williams, 17ma cabeza de serie en el US Open

Nueva York.- Serena Williams quedó como la 17ma cabeza de serie del Abierto de Estados Unidos, nueve puestos por encima de su actual posición de número 26 en el ranking mundial.La Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA) anunció ayer la preclasificación para los cuadros principales de hombres y mujeres. La decisión implica que Williams evitaría un posible cruce contra una de los ocho mejores del ranking en la tercera ronda.También abre la posibilidad de medirse en esa instancia con su hermana mayor, Venus, la 16ta cabeza de serie, su ranking esta semana.El resto de los preclasificados –32 mujeres y 32 hombres– se determinó a los rankings de la WTA y la ATP, como es lo usual.Este será el tercer Grand Slam de Williams desde que dio a luz a una hija durante la edición del US Open de 2017 en septiembre pasado, y luego tuvo que lidiar con complicaciones de salud.La campeona de 23 grandes, que cumplirá 37 años el mes próximo, perdió ante Angelique Kerber en la final de Wimbledon en julio pasado. La marcha a la final permitió a Williams escalar al 28vo puesto. En su siguiente partido, Williams sufrió la derrota más desigual de su carrera, al caer 6-1, 6-0 ante Johanna Konta en San José, California.La USTA había adelantado en junio que iba a llevarse por un criterio que tomaría en cuenta que el embarazo de una jugadora afectó el ranking de una jugadora.Fue un tema de discusión cuando la exnúmero uno del mundo no fue preclasificada para el Abierto de Francia en mayo, en el que fue su primer Grand Slam en casi año y medio. Le dieron preclasificación para Wimbledon, como la número 25, pese a ser la 183 del ranking.El portavoz de la USTA Chris Widmaier dijo que la ubicación de Williams se determinó al “balancear una variedad de factores, incluyendo su retorno a la competición tras el nacimiento de su hija, sus actuaciones recientes en pista dura este verano y reconocimiento a sus logros en el US Open”.Añadió que la USTA consideró que la decisión “es un reconocimiento a Serena y es justa para las demás preclasificadas”.Williams, quien cumplirá 37 años el mes próximo, ha ganado el título del US Open en seis oportunidades, la última en 2014. Le falta otro título de Grand Slam para igualar el récord de 24 en manos de Margaret Court. Williams es la dueña del récord de títulos de individuales en a era profesional.El sorteo será realizado mañana y el torneo en Flushing Meadows se pondrá en marcha el lunes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.