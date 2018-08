Amplio aporte

Baluartes en la Selección Chihuahua que sumó 38 medallas, artemarcialistas juarenses contribuyeron con nueve oros, cuatro platas y cuatro bronces en el segundo Campeonato Nacional Federado de Artes Marciales Mixtas, en la Ciudad de México, donde la escuadra norteña cumplió con una brillante participación.En la justa avalada por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), los fronterizos Jaqueline Duarte, Violeta Mendoza, Kayd Carrillo, Gael González, los gemelos Andrey y Ari Bonilla, Endy Rodríguez, Elio Guevara e Irvin Cuevas, obtuvieron preseas de oro.A su vez, Alan Aguayo, Néstor Chavarría, Raymundo Requenes y Eduardo Correa lograron plata.Jorge Méndez, Daniel Tarango, Irvin Martínez y Fabiola Barragán, aportaron medallas de bronce al representativo chihuahuense en el torneo más grande de la especialidad en el mundo, con más de mil 600 atletas inscritos en distintas categorías y divisiones.Respetado y temido en el medio nacional de las Artes Marciales Mixtas, Cuevas no encontró rival en Juvenil Avanzado Ligero, en el límite de 65 a 70 kilos.A pesar del interés de Víctor Dávila, comentarista de UFC, por verlo en acción dentro de la jaula, ganó oro sin combatir, lo cual, no lo dejó del todo contento.“Lamentablemente no tuve peleador, de hecho estuve tratando ahí de meterme en Avanzados, con los adultos, pero tampoco quisieron, de hecho, se ‘rajaron’ como dos, tres ahí”, afirmó.Irvin mencionó que debido a que últimamente ha batallado para encontrar oponentes, combatirá en otros estilos de artes marciales, como en el jiu jitsu.Con este metal dorado, Cuevas, pupilo de Ricardo Morales, en la Academia Ragnarok, sumó dos en igual cantidad de nacionales avalados por CONADE.Entre los eventos que ahora tiene en puerta apuntó que está un internacional de jiu jitsu en noviembre, también en la capital del país.Igualmente, existe la posibilidad que vea acción en un mundial de MMA que pudiera llevarse a cabo en la Ciudad de México.“Sí, satisfecho, pero me hubiera gustado pelear, competir, pero el sacrificio está hecho. Anduvimos en las calles boteando para poder asistir al nacional. Sí, me decepcioné poquito de no encontrar peleador porque anduve buscando en varias categorías, pero sí, estoy satisfecho”, comentó.En su segundo actuación en un nacional, Gael, de 12 años, medalla de oro en la categoría Cadetes, superó el bronce que logró en el 2017.“Bien, creo que muy merecida”, indicó.El artemarcialista atribuyó la consecución del metal dorado al máximo esfuerzo que hizo en el gimnasio con sus entrenadores Juan Carlos Cuevas y José Ángel Navarro, en el gimnasio Steel Cage.Coequipera de González en la citada academia, Fabiola, acreedora al bronce en peso Mosca, se dijo feliz por esta vivencia.“Para mí esta experiencia fue nueva, fue mi primer nacional y también este año empecé a competir. Me gustó, a pesar de que no tuve el resultado esperado, pero, de igual forma, estoy feliz con lo que obtuve, fue muy divertido, aparte de todo”, declaró.