Ciudad de México.- Érik ‘Terrible’ Morales y Marco Antonio Barrera dijeron que el público y el tiempo serán los encargados de definir si Saúl Álvarez está ubicado dentro de los mejores boxeadores de la historia de México.Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, además de los consagrados Daniel Zaragoza y Humberto ‘Chiquita’ González coincidieron en una mesa que organizó Grupo Reforma, que una victoria del ‘Canelo’ sobre Gennady Golovkin el 15 de septiembre en Las Vegas, ya lo colocaría dentro de los legendarios púgiles tricolores.“Es una pelea muy importante y ahora es el tiempo del ‘Canelo’. Está haciendo historia y el único que lo puede colocar ahí (dentro de los mejores), tú sabes, es el público mismo y la prensa”, apuntó Barrera, quien al igual que Morales son miembros del nicho de los inmortales en NY.“Saúl necesita el triunfo para terminar de validar su carrera como un boxeador que tiene atributos, y que la gente lo ha criticado mucho”, declaró el ‘Terrible’.“Para estar dentro de los 10 mejores no nos corresponde decirlo a nosotros, quién está afuera o adentro, sino la gente que es la que decide, evidentemente, y al final de su carrera se decidirá si está dentro de los mejores 5, 10 ó 15, pero va poco a poco y lo está haciendo bien”, añadió el tijuanense.Apuesta Lupe Pintor a madurez y juventudMonterrey.- Una carrera boxística que inició hace 13 años como profesional, debe darle la victoria a Saúl Álvarez frente a Gennady Golovkin, consideró Guadalupe Pintor.El excampeón mundial gallo y supergallo observa un mayor embalaje del peleador tapatío de cara a su segundo duelo contra el rival kazajo.“Es una pelea muy interesante, la verdad. Yo creo que ‘Canelo’ ha madurado en todos los aspectos”, expresó el veterano en la presentación de su libro: “Guadalupe Pintor, un Boxeador con Ángel”, escrito por Héctor Leal Ortiz en un evento realizado en la Casa Universitaria del Libro de la UANL.“Lo del clembuterol yo creo que fue puro cuento. Fue parte de esa estrategia y, bueno, nosotros que hemos estado involucrados en este ambiente tan lleno de detalles, creo que más que nada es eso, un detalle para dejarlo que madure más”.Lupe Pintor reiteró que espera un triunfo de Álvarez.“Golovkin es un hombre profesional, pero el tiempo no perdona y él ya con dos años más de aquella pelea tan importante que tuvieron (septiembre del 2017), ahora yo creo que ‘Canelo’ le puede ganar”.El 16 de septiembre del 2017, ‘Canelo’ y Golovkin, de Kazajistán, empataron. El 5 de mayo del 2018 se programó la segunda pelea, pero se pospuso para el 15 de septiembre de este año por la suspensión de Álvarez por dar positivo por clembuterol.“Es el único (Álvarez). El boxeo ha muerto en América Latina. Yo me acuerdo cuando era niño había boxeadores de Chile, Argentina, de Venezuela, de Colombia, Puerto Rico, Nicaragua, y ahora, ya no hay ni mexicanos, solamente aparece uno ahí de vez en cuando... no tienen esa ambición, esa visión”, añadió.

