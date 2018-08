Ciudad de México.- Tras iniciar el torneo con paso perfecto, Pumas ha caído en un mal funcionamiento que Querétaro aprovechó ayer para arrancarle un triunfo de 1-0 en su visita a la capital, en un partido por la sexta fecha del torneo Apertura mexicano.Marcel Ruiz, de 17 años y en su primera temporada en la máxima categoría, logró el tanto de la victoria a los 13 minutos para los Gallos Blancos, que no ganaban desde la segunda fecha.Con la victoria, Querétaro suma ocho puntos y se coloca provisionalmente en la octava posición de la tabla.Pumas, que fue líder las tres primeras fechas junto con Cruz Azul, extendió a tres su racha de encuentros sin triunfos y permanece con 10 puntos, en el quinto peldaño y a la espera de los demás resultados de la fecha.En el torneo anterior, los universitarios fueron líderes invictos las primeras seis fechas pero luego perdieron el paso y aunque se clasificaron a la Liguilla, quedaron fuera a las primeras de cambio.La dirigencia reforzó al equipo con media docena de fichajes y anunció que este torneo no habría pretextos para no pelear por un campeonato.Quizá por eso, la mala racha ya tiene nervioso al entrenador David Patiño, quien abiertamente comienza a dudar sobre su continuidad en el banquillo.“Vivimos en un entorno en el que hay que dar resultados, la exigencia es así y mientras demos resultado tendremos continuidad”, dijo el entrenador de Pumas, David Patiño. “Hay que asumir la responsabilidad y la labor será regresar a dar resultados para que el proyecto se mantenga. Hay que regresar a lo que se mostró en los primeros tres partidos, de no ser así estaré a la expectativa de las decisiones de la directiva”.Los universitarios, que ganaron sus primeros tres encuentros apoyados en una ofensiva que anotó 10 goles, ahora hilvanan tres partidos sin marcar.Su última anotación la consiguieron a los 86 minutos del partido por la tercera fecha ante Atlas, disputado el 3 de agosto.A Pumas le espera un partido complicado el próximo fin de semana, cuando visite al América que no ha perdido en sus últimos cuatro partidos.Chivas 1, Necaxa 0Guadalajara.- Con un tanto de penal de Ángel Zaldívar en la primera parte, Chivas ganó en casa por primera vez en 10 meses al imponerse 1-0 sobre Necaxa.Zaldívar convirtió un penal a los 24 minutos para darle al Guadalajara la victoria en el Estadio Akron, donde no ganaba desde el 27 de octubre, cuando venció 3-1 a Tijuana.Se trata de la segunda victoria consecutiva en el Apertura para Chivas, que ahora tiene siete puntos y se coloca en la novena posición.Necaxa tiene la misma cosecha pero por diferencia de goles se ubica décimo.Puebla 2, Atlas 0Puebla.- Con goles del boliviano Alejandro Chumacero y de Daniel Arreola, encaminaron a Puebla a una victoria de 2-0 sobre el Atlas.Chumacero movió las redes a los 21 minutos y Arreola sentenció el partido a los 70 por Puebla, que suma siete puntos y es undécimo.Atlas se mantiene con dos unidades en el fondo de la tabla. Lo peor para los Rojinegros es que son el único equipo que no ha podido marcar un gol luego de seis fechas.Con un gol de Víctor Guzmán en los minutos finales, Pachuca rescató un empate de 1-1 en casa de Morelia.El peruano Irven Ávila adelantó a Monarcas a los 37 minutos pero Guzmán decretó la igualdad a los 77.

