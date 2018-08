Necesita Tigres levantar la cara

San Nicolás de los Garza, NL.- Si Tigres no quiere que su mal momento se haga crónico, necesita volver al triunfo hoy y en el papel tiene la mesa servida, ya que recibe al emproblemado Veracruz.El duelo, que arrancará a las 20:00 horas en el Estadio Universitario, puede ayudar al equipo de Ricardo Ferretti de acabar con la racha de tres derrotas en fila.A los felinos les llega el “sinodal perfecto” para despertar y volver al triunfo, los Tiburones, que no pasan por su mejor momento anímico y que además tienen una racha de 10 años sin poder vencer a los universitarios en cualquier cancha.La última ocasión que los jarochos derrotaron a los felinos fue el 9 de febrero del 2008, cuando, dirigidos por Miguel Herrera, ganaron 3-0.Pero desde esa ocasión los felinos acumulan una racha de 11 partidos sin perder, con 8 triunfos y tres empates.El “Tuca” dejó claro el lunes que la situación que vive su equipo no es alarmante, pero sí lo será si liga un cuarto descalabro.Los Tiburones ocupan la penúltima posición de la tabla general y están envueltos en problemas, ya que serán auditados por la Liga MX, luego de que reconocieran la existencia de dobles contratos.Los visitantes son dirigidos por el chileno Juvenal Olmos, quien no podrá estar en la banca debido a que no tiene visa de trabajo, por lo que dirigirá el ex tigre Hugo Chávez.Tigres recupera a sus volantes Javier Aquino y Guido Pizarro, lo que le sumará calidad y desequilibrio al plantel, siendo los sacrificados el brasileño Rafael Carioca y el colombiano Julián Quiñones.André-Pierre Gignac ha hecho goles en todos los partidos de local y quiere sacarse la espina luego de fallar un penal el domingo ante el Santos.

