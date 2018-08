Confía FC Juárez en sumar ante Venados

Los Bravos continúan con su preparación semanal para enfrentar este viernes a Venados FC, en la fecha seis del Apertura 2018 en el Ascenso MX, duelo en el que el cuadro fronterizo deberá jugar con la urgencia de puntos de los yucatecos y sumar para no rezagarse en la clasificación, enfatizó Eddy Brambila, mediocampista del FC Juárez.“Muy importante sabiendo que –Venados– viene de un partido de descanso, sabiendo de que está con la urgencia de puntos de local, con todo eso tenemos que jugar también a favor. Somos un equipo que de visita juega bien, lo está haciendo también muy bien, entonces, tenemos que ir a sacar si o si puntos”, advirtió.El ‘diez’ del conjunto local comentó que los Bravos tienen una buena suma de unidades, no han perdido ni recibido gol en casa y este viernes tratarán de confirmar las buenas actuaciones que han brindado como visitantes en la campaña, con una victoria y un empate.“–Estamos– Bien, con una buena suma de puntos, manteniendo el cero en casa que es muy importante y ahora de visita sabemos que tiene que ser igual de importante”, expuso.La relevancia de este cotejo estriba en que la meta inicial del equipo es clasificar a Liguilla, aunado a que los equipos que vienen atrás en la tabla general, recortan distancia y, los de arriba, empiezan a separarse un poco, afirmó.“Tenemos que pensar en el primer objetivo que es pasar a Liguilla, el partido del fin de semana es importante por eso, porque ya, los que vienen atrás se están juntando, los de adelante se están también separando un poco, entonces, no nos podemos quedar”, señaló.A nivel individual, Brambila Rosales, de 32 años, comentó que su rendimiento en la cancha ha mejorado en la medida que lo hace el conjunto.“Creo que ha ido mejorando a la par del equipo, si el equipo está bien, me parece que todos estamos bien, en los puntos, en los partidos se ha reflejado un buen rendimiento de todos, entonces, tenemos que seguir así la mayor parte del tiempo”, declaró al departamento de prensa del club.Sin bajas, ante la mirada del entrenador Gabriel Caballero, el equipo entrenó ayer en el Complejo Bravos, en una práctica de dos horas que consistió en un trabajo táctico en espacios reducidos y ejercicios y jugadas a balón parado.Mañana jueves viajará a Mérida, Yucatán, donde tratará de mantener su marcha invicta en el torneo y en los primeros sitios de la clasificación.

