Guardiola y Mourinho retoman pleito

Pep Guardiola fue claro y le dio una cucharada de su propio chocolate a José Mourinho, quien se expresó de manera negativa sobre el documental del Manchester City, a raíz del título de la pasada temporada en la Liga Premier.El técnico portugués del Manchester United, dijo que su rival fue “irrespetuoso” y falto de “clase” en el documental estrenado la semana pasada.El documental de ocho partes, disponible en Amazon, le dio a las cámaras acceso casi ilimitado a jugadores y entrenadores, ofreciendo una mirada a los vestidores del equipo.Guardiola no piensa que el documental exponga sus secretos."Cuando aceptamos la presencia de las cámaras 24 horas al día, ese tipo de cosas puede pasar”, dijo. “No pienso que fue nada especial. La gente va a ver cómo vive un equipo de fútbol tras la escena. Los jugadores hacen las tácticas”, añadió. “No son mis ideas, son los jugadores”.En una entrevista con la televisora británica Sky Sports, Mourinho no se refirió a ningún momento en particular del documental, titulado: “All or nothing: Manchester City”. En una sección, el mediocampista Kevin De Bruyne habla sobre sus problemas cuando estaba en Chelsea bajo Mourinho."Pienso que puedes tener una película fantástica, respetando a otros”, dijo Mourinho. “Puedes ser un club rico y comprar a los mejores jugadores del mundo, pero no puedes comprar clase”, dijo Mou."Posteriormente, Guardiola contestó el dardo que lanzó Mourinho sobre el club citizen y devolvió la declaración con los mismos argumentos, de forma sutil y elegante.Es verdad, no se puede comprar la clase. Estoy de acuerdo con José en eso. Creo que tuvimos una pasada temporada increíble. Lo hicimos por nuestros méritos", dijo el técnico catalán y se abalanzó: "Es la opinión de José. Otra persona dirá que le gusta algo, otro dirá que no. Pero estoy de acuerdo con él, la clase no se compra".Seguramente habrá réplica por parte de José Mourinho ante la respuesta de Guardiola.La historia entre ambos técnicos podría seguir y calentar el próximo clásico de la ciudad de Manchester, cuando el United y el City se enfrenten en el derby el 11 de noviembre de este año en casa de los comandados por Guardiola.