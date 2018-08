Ronaldo, Modric y Salah disputan premio al mejor de Europa

Nyon, Suiza.- El premio de la UEFA al mejor jugador en Europa de la temporada pasada no caerá en manos de un campeón mundial francés.En vez de eso, Cristiano Ronaldo disputará el galardón con el mediocampista Luka Modric, su excompañero en el Real Madrid, y con el delantero egipcio Mohamed Salah, del Liverpool, en una terna elegida por técnicos que participaron en la Liga de Campeones y periodistas invitados de todo Europa.Tres franceses estuvieron entre los 10 mejores: Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, quedó en el cuarto sitio; Kylian Mbappé, del Paris Saint-Germain, fue sexto; y Raphael Varane, del Real Madrid, se ubicó en octavo.El astro portugués, ahora con la Juventus, ha obtenido el premio de la UEFA tres veces –cada vez que el Real Madrid ha sido campeón de Europa desde que la votación fue establecida en 2011.Lionel Messi lo ha ganado en dos ocasiones, tras los títulos de la Champions que el Barcelona alzó en 2011 y 2015. El argentino terminó en el quinto puesto en la votación de este año, indicó la UEFA ayer.El reconocimiento por lo general se centra en actuaciones en la Champions, pero los votantes pueden tomar en cuenta el desempeño en la reciente Copa del Mundo. Los tres contendientes al premio participaron en la final del torneo máximo europeo de clubes en mayo.“Los jugadores son evaluados con base en sus desempeños en todas las competencias –nacionales, continentales e internacionales”, detalló la UEFA en un comunicado.El ganador será anunciado el 30 de agosto en Mónaco durante la ceremonia del sorteo para la Liga de Campeones. Los técnicos no pueden votar por jugadores en sus equipos.En el Mundial de Rusia, Modric ganó el Balón de Oro por encabezar a una selección de Croacia que llegó a la final del certamen. Los croatas perdieron el partido por el título ante Francia.Griezmann ganó el Balón de Bronce para el tercer mejor jugador de la Copa del Mundo, elegido por un panel de expertos de la FIFA, y el Balón de Plata por llevarse el segundo en la tabla de goleo. Mbappé fue nombrado el mejor jugador joven en Rusia.La votación no siempre recompensa a los ganadores de la Liga de Campeones. En 2012, Andrés Iniesta fue el premiado semanas después de guiar a Espala a su segundo título de Europa seguido, si bien el Barsa fue eliminado en las semifinales de la Champions.La UEFA también nombrará en Mónaco la próxima semana al mejor portero, defensor, mediocampista y delantero. Cristiano y Salah también compiten en la categoría de delantero, junto con Messi, mientras que Modric aparece al lado de Kevin de Bruyne y Toni Kroos en la contienda al mejor mediocampista.Varane fue incluido en la lista de mejor defensor, una categoría que acaparó completamente el Real Madrid con el brasileño Marcelo y el español Sergio Ramos.En el premio al mejor portero, los candidatos son Alisson, Gianluigi Buffon y Keylor Navas.Griezmann aparece en la terna por el premio al mejor futbolista de la Liga Europa de la campaña pasada, después de anotar un par de veces en la victoria del Atlético por 3-0 sobre el Marsella en la final. Al francés de 27 años lo acompañan Diego Godín, también del Atlético, y Dimitri Payet del Marsella. Los ganadores serán anunciados el 31 de agosto durante el sorteo para la fase de grupos de la Liga Europa.La UEFA también entregará el premio a la mejor jugadora del año. Las candidatas son Pernille Harder (selección de Dinamarca y el club Wolfsburgo), Ada Hegerberg (Noruega y Lyon), y Amandine Henry (Francia y Lyon).

