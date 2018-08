'Vuela' a Washington

Es muy probable que Rob Kelley permanezca en la posición de corredor principal de los Pieles Rojas de Washington, a pesar de que Adrian Peterson se unirá al equipo para reforzar la diezmada área de corredores.Luego que dicha área se viera afectada por cuatro jugadores que resultaron lesionados, los Pieles Rojas contrataron al corredor de 33 años y cuatro veces seleccionado al All-Pro ayer. Pero Kelley, el ex “Fat Rob” que perdió peso y agregó velocidad a su repertorio, deberá seguir siendo considerado el corredor favorito que fungirá como titular en la primera semana de la temporada regular cuando el equipo se enfrente a los Cardenales en Arizona.Washington perdió al seleccionado de segunda ronda Derrius Guice debido a un desprendimiento del ligamento cruzado anterior, lesión que le puso fin a su temporada. Tampoco se podrá contar con Samaje Perine ni con Byron Marshall por un extenso período de tiempo debido a lesiones en sus piernas, y luego tuvieron que dispensar al agente libre Martez Carter con una incapacidad por lesión. Es por eso que fue necesario contratar a Peterson –un exdestacado jugador de Oklahoma que ha jugado por la mayor parte de su carrera con los Vikingos– junto con De’Veon Smith, aunque el entrenador Jay Gruden le dio un voto de confianza a Kelley el domingo.“En este momento no estamos buscando a un titular”, dijo Gruden. “Ya contamos con Rob, obviamente Chris Thompson y Kapri Bibbs han hecho un muy buen trabajo, y no creo que Samaje tarde mucho en regresar. Por lo que tenemos a cuatro buenos corredores con los que podemos contar”.El primer día de campamento, Gruden estaba seguro de una sola cosa: que el corredor Chris Thompson estaría en el roster y que figuraría de manera prominente en la ofensiva, una vez que regresara tras recuperarse de una fractura en la fíbula. Kelley, un agente libre que fue contratado en el 2016, y que emergió como el corredor número uno de Washington durante su año de novato y comenzó el 2017 con el primer lugar en la lista, se cortó el pelo, agregó algo de músculo y parece ser ahora un corredor mucho más veloz luego que lograra adelgazar y mantenerse en un peso de 222 libras.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.