A 12 días del partido inaugural de la temporada 2018 del futbol americano colegial, los Mineros de UTEP afinan detalles durante sus entrenamientos semanales, con la mira puesta en los Lumberjacks de la Universidad de Northern Arizona, ante quienes buscarán sumar la primera victoria en la nueva era el coach Dana Dimel y así superar lo que se hizo el año pasado, cuando terminaron con marca de 0-12.Ese primer partido está programado para el sábado 1 de septiembre a las 5:30 pm en el Estadio Sun Bow. Será el primero de seis que disputarán como locales en la presente temporada.Ayer, después de la práctica matutina en el Glory Field, Dimel enfatizó en la versatilidad que su hijo Winston aportará a los Mineros.“Él es un corredor muy versátil y de eso tenemos que sacar ventaja, porque puede correr el balón, puede bloquear y también colaborar en jugadas de pase”.Por otra parte, Dimel confirmó que este sábado tendrán una práctica en el Estadio Sun Bowl que servirá para simular todo lo que pasa en un día normal de juego, desde las actividades que se hacen antes del partido, la entrada al emparrillado, así como las transferencias hacia equipos especiales durante el juego y todas esos detalles que tienen que pulir antes del primer partido.Mike Canales, coordinador ofensivo y entrenador de mariscales de campo, al ser cuestionado sobre lo que espera de los quarterbacks, respondió que simplemente que jueguen duro, que hagan un gran esfuerzo, basados en los fundamentos y que tomen las mejores decisiones en lo que hacen.“Y que se superen a ellos mismos, no tienen que vencer a Desean Watson, no tienen que vencer a Baker Mayfield, simplemente tienen que superar a Kai Locksley, Ryan Metz, Brandon Jones, Mark Torrez, Alex Fernandes y Calvin Brownholtz. Si se mantienen trabajando juntos, están juntos como una unidad, grandes cosas van a suceder”, dijo Canales.En relación a Locksley dijo que le agrada su habilidad atlética, que puede correr y es muy bueno para moverse en la bolsa de protección y lanzar el balón, hace grandes jugadas con los pies, pero lanza la bola muy muy bien, y eso es lo que va a sorprender a mucha gente, ‘que él no es un corredor jugando como mariscal de campo, es un mariscal que aporta liderazgo.’ Sobre el paseño Metz dijo que es un mariscal muy inteligente, muy preciso, que entra al campo dispuesto a hacer lo que se le pide que haga.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.