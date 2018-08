Arlington, Texas.- Los Vaqueros de Dallas recibieron las buenas noticias que esperaban después de que Zack Martin, quien es el guardia mejor pagado de la NFL, se lesionó la rodilla en la pretemporada.Dos personas que tienen conocimiento del diagnóstico dieron a conocer el domingo que Martin no tiene daño estructural en la rodilla izquierda y podría estar preparado para jugar el partido inaugural de la temporada.Martin se lesionó en el segundo período de la derrota en el partido de exhibición que tuvieron los Vaqueros por marcador de 21-13 ante Cincinnati, el sábado por la noche.Las personas le dijeron a The Associated Press que una resonancia magnética confirmó la creencia que tenían los Vaqueros de que la lesión no fue grave.Hablaron de manera anónima porque no ha habido una noticia oficial sobre el estatus de Martin.Los Vaqueros iniciarán la temporada el 9 de septiembre en Carolina.Durante la temporada baja, Martin firmó un contrato por seis años con valor de 84 millones de dólares, con 40 millones de dólares garantizados.El jugador de 27 años ha participado en cuatro ocasiones en el Tazón de Profesionales con Dallas y ha sido titular en 67 partidos, incluyendo tres partidos de playoffs.El exdestacado jugador de Notre Dame se lesionó cuando se encontraba en el campo abierto y se inclinó para bloquear al esquinero Dre Kirkpatrick, de los Bengalíes, en un acarreo de Rod Smith.Al colocar a Martin en la carpa de atención médica, los Vaqueros concluyeron su única jugada para anotación en la que Dak Prescott le hizo un lanzamiento de 6 yardas a Terrance Williams.“Me asusté”, dijo Prescott después del partido.“Estaba tratando de realizar la anotación y a la vez, quería saber cómo se encontraba”.Martin fue seleccionado en la primera ronda del Draft del 2014 y se convirtió en el primer novato All-Pro en 35 años por haber ayudado a los Vaqueros a ganar el Este de la Conferencia Nacional, justo en su segundo playoff desde el último de los cinco Super Bowl que ha jugado la franquicia en la temporada de 1995.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.