No se achican Gallos ante Pumas

Ciudad de México.- A unas horas de enfrentar a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, los Gallos de Querétaro recalcan la fortaleza de su vestidor.El portero brasileño Tiago Volpi minimizó el tener una victoria en cinco partidos, sobre todo porque confía en la idea y el idioma futbolístico del técnico Rafael Puente del Río. Aunque ellos tengan cinco puntos, la mitad de los del club auriazul, confían en la campanada.“No vamos a cambiar nuestro estilo de juego por lo que ha pasado en las últimas jornadas. Si se trabaja una línea o un estilo, por dos o tres partidos que no nos salió no vamos a cambiar porque si no confías en lo que estas trabajando y haciendo... la manera de jugar va a ser la misma, proponer el juego y atacar al rival”, dijo el guardameta.“Sabemos de la calidad del rival y que vive un buen momento, pero nosotros necesitamos la victoria, hemos trabajado muy bien también y creo que ya es hora de dar ese golpe de autoridad fuera de nuestra casa para pelear por los puestos más altos”.El futbol moderno se califica por los resultados más que por el funcionamiento, tanto que Volpi ya tuvo que atajar cuestionamientos sobre el ánimo en el vestuario tras un flojo inicio de torneo.“El clima adentro está lo mejor posible. Sabemos que no podemos cambiar el clima entre nosotros por los resultados”, aseveró.“No es porque no han llegado las victorias que vamos a pelearnos y sí tenemos que hacernos más fuertes cada día y es lo que tratamos de hacer, ponernos más fuertes como grupo para tratar de sacar la situación adelante y ganar que es lo que todos queremos”.Descarta Ferretti crisis en TigresMonterrey, NL.- Los Tigres poseen una de las nóminas más poderosas del futbol mexicano y es raro verlos en una racha negativa en los últimos tiempos.Sin embargo, el bache de tres derrotas seguidas no es algo que pueda calificarse como crisis, expresó el entrenador felino Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.A menos de 24 horas de haber hablado ante la prensa en Torreón, tras la derrota de 3-1 ante Santos, ‘Tuca’ tuvo ayer al mediodía otro encuentro con la prensa, pero ahora en Monterrey.“No (hay crisis). Yo creo que son cosas muy específicas, muy puntuales, no veo nada así de crisis. ¿Por qué pensar en crisis?”, expresó.

