Toluca, Edomex.- Hoy comenzará el VAR en el futbol mexicano con pruebas en el torneo Sub-20 y a partir de la jornada 13 en los partidos de Mayores de la Liga MX.La FMF detalló la calendarización para inducir el sistema Video Assistant Referee con miras a obtener la certificación de la International Football Association Board (IFAB), para usar esta tecnología en el País.El primer partido en el que se usará esta tecnología a manera de piloto para aspirar a la certificación será el Pumas contra Querétaro, como parte de la jornada 6 en el campeonato Sub-20, que se efectuará esta tarde.Seguirán con las jornadas 7 (24 al 26 de agosto), 8 (31 de agosto, 1 y 2 de septiembre) y 9 (16 de septiembre), también en el torneo con límite de edad, con el objetivo de revisar que los estadios tengan las condiciones adecuadas para el uso del VAR, indicó Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de la FMF.Tras revisar que todo marche en orden en los estadios se realizará una prueba piloto ya en los juegos de Mayores en la Liga MX, en las jornadas 13 y 14 del Apertura 2018. Se tomarán las determinaciones arbitrales como si ya se contara con la certificación.Personal del IFAB acudirá a México para las jornadas 15 y 16, con el objetivo de atestiguar el funcionamiento del VAR y decidir si obtiene la FMF la certificación o no para su uso permanente.“Estas fechas son fundamentales para que la FMF quede certificada ante FIFA y podamos decir oficialmente: somos parte del mundo del VAR a nivel FIFA y universal”, dijo Brizio.Señaló que más allá de que esto venga a perjudicar a los árbitros posibilita que las decisiones que tomen sean más precisas y así evitar el poner fin a su carrera como ha ocurrido.Las jugadas que podrán revisarse a través de este sistema en pantallas, a cargo de asistentes arbitrales, serán penales, expulsiones, goles, incidentes no vistos por el juez central e identidad errónea.“Es para el bien del juego, no estamos cambiando las reglas del juego, sólo lo estamos haciendo más claro”, argumentó el secretario general de la FMF, Gilberto Hernández Oseguera.

