No hay crisis en Tigres: 'Tuca'

Monterrey— El que un equipo como Tigres, que posee una de las nóminas más fuertes del futbol mexicano, haya ligado tres derrotas, no significa que haya una crisis, señaló el entrenador Ricardo Ferretti.A menos de 24 horas de haber hablado ante la prensa en Torreón, tras la derrota de 3-1 ante Santos, "Tuca" tuvo otro encuentro con la prensa, pero ahora en Monterrey, asegurando que sólo son pequeños detalles los que hay que corregir para salir del bache."No (hay crisis). Yo creo que son cosas muy específicas, muy puntuales, no veo nada así de crisis. ¿Por qué pensar en crisis?", expresó."El ser humano comete errores y nosotros sabemos que cuando cometemos errores en zonas de seguridad, pues la probabilidad es grande que te anoten. Yo creo que hemos tenido detallitos ahí y adelante también no hemos sido lo certeros que nosotros queramos".Ferretti descartó que sus jugadores anden en bajo nivel y que las ausencias de Guido Pizarro y Javier Aquino por suspensión, sean la causante de la última derrota."Lo que me preocupa son los detalles individuales que naturalmente al no ser atinados, el aparato con la forma de juego y todo eso, todo se descompone", aseguró."Yo no los veo que no estén a un nivel bueno, lo que veo es que estamos cometiendo equivocaciones, nada más así.Sobre su oferta de dirigir a la Selección para un posible interinato en septiembre, expresó que no le han comunicado nada, pero asegura estar puesto si lo solicitan.