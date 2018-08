A la deriva, al igual que lo vivió la selección de la categoría Masters, los Indios de Ciudad Juárez quienes participarán en el Campeonato Estatal Supermasters (50 años y Más), este fin de semana, en Parral, Chihuahua, sufren por la falta de apoyo de la jurisdicción de la Zona Uno y todo indica que la historia se repetirá y los peloteros deberán cubrir la mayor parte de los gastos con su propio dinero.Carlos Javier Reyes, jugador de la tribu, informó que la Zona Uno que preside Juan Pedro Plascencia les ofreció 20 mil pesos y tan sólo el camión cuesta 25 mil pesos.Además que la cantidad no es suficiente para completar el transporte, falta sumar los tres mil pesos de la inscripción al torneo, hotel para 30 personas, alimentación, uniformes y gastos personales.“Supuestamente no hay dinero, nada más tienen 20 mil pesos y con eso nos pueden ayudar”, apuntó.Una vez más, las autoridades de la Zona Uno eluden su compromiso y responsabilidad dado que por convocatoria deben cumplir con sus equipos en torneos federados, desde categorías Infantiles hasta Supermasters, en una de las peores administraciones en el beisbol local en la historia.“Ya nos cooperamos para las camisetas y pues así, de cooperación. El miércoles hay junta porque nos vamos el jueves y otra vez la coperacha, pues no hay quien nos ayude, todo lo vamos a tener que costear nosotros”, declaró.Reyes Menchaca quien ha representado a Juárez en estatales desde que tenía 40 años comentó que, el pasado, en la gestión de Daniel ‘Chito’ Cereceres no tenían este tipo de problemas.“A veces nos quejábamos porque nos daban unas camisetitas ahí de a dólar, pero era todo, nunca faltaba nada”, recordó.Destacó que en la administración de Cereceres, los Indios recibieron incluso bats.“Aquí no, ni pelotas ni bats, ni nada. Nada más nos van a ayudar con esos 20 mil pesos que ni para el camión se completan. Ahora salió peor este año, supuestamente iba a estar mejor y no”, lamentó.En busca de ayuda, comentó que acudió con Jesús Pacheco, delegado del Instituto Chihuahuense del Deporte en esta ciudad, quien le solicitó una carta y le explicó que el Gobierno del Estado presta el ‘Juárez Vive’ a la jurisdicción, no le cobra renta para que, a su vez, ésta cubra los gastos de sus selecciones y está a la espera de su respuesta.El representativo tiene programada la salida a Parral, Chihuahua este jueves.

