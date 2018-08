De clase mundial

Piloto prodigio, campeón nacional en el serial mexicano en categoría MX 2, el mexicoamericano Arturo ‘Tre’ Fierro, representará a México en la sexta edición del Motocross de las Naciones 2018, una justa de talla mundial, a celebrarse en el estado de Michigan, en la Unión Americana, el seis de octubre entrante.Ésta será apenas la tercera vez que México tendrá presencia en este evento en el que los pilotos compiten por países –de ahí su nombre-, con equipos conformados por tres corredores y Fierro, de sólo 18 años, estará ahí.“Estoy muy orgulloso de representar a México y ojalá que podamos hacer buen papel”, expuso.La máxima meta del conjunto será entrar a la carrera principal en un sistema de competencia en el que cada integrante participará de manera separada y el que cumpla con el desempeño más malo de los tres, será descalificado.Fierro sumará esfuerzos en el representativo azteca con Julio Zambrano y Félix López, quienes correrán en las categorías Open y MX1, en forma sucesiva.“Tenemos un equipo fuerte y creo que podemos lograr buen lugar”, expuso.Uno de los factores fundamentales para conseguirlo será la fortaleza mental, dijo.“Ir con mente libre y no dejar que el ambiente se meta a nuestra cabeza, hacer lo mejor y creo que nos va a salir bien”, afirmó.‘Tre’ señaló a los Estados Unidos, Francia, Alemania y a Rusia como los países más fuertes en el evento.“Soy el menor del equipo de México y va a estar interesante correr con todos los países así”, mencionó.Entre el beisbol y el futbol, ‘Tre’ quien eligió el motociclismo, deporte en el que inició como herencia de su padre, quien lo subió a una cuatrimoto a los tres años, destacó que ésta es la competencia más grande de este deporte en el orbe.Obviamente también el más relevante y significativo en su carrera de 15 años en las pistas.“Éste es el más grande de todo el mundo. Éste es el top nivel que hay”, resaltó.Antes de viajar a Michigan, Fierro, Zambrano y López irán a Dallas, Texas, donde por cinco semanas probarán las motos que utilizarán en el Motocross de las Naciones.Líder en el Campeonato Estatal Comex Motocross ‘Chihuahua 2019’ en la categoría Profesional, ‘Tre’ manifestó que competir contra corredores que tienen mayor roce y experiencia que él le ha ayudado a crecer.“Aquí en El Paso y Juárez no hay muchos corredores y me ayuda mucho a correr con pilotos que tienen un nivel mayor que yo y eso me ha ayudado a querer ser como ellos”, afirmó.El domingo anterior, en la séptima etapa del serial estatal corrió contra Uriel García y salió con la victoria en una carrera a dos mangas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.