Estambul- El mediocampista mexicano Marco Fabián se encuentra cerca de firmar con Besiktas, de la Superliga de Turquía, para continuar con su trayectoria en el futbol europeo.Después de no entrar en planes del entrenador austriaco Adi Hütter en el Eintracht Frankfurt, el jalisciense de inmediato se dio a la tarea de buscar otro club, aunque prácticamente ya inicia la temporada 2018-2019.De acuerdo a diversos medios turcos, este fin de semana Fabián de la Mora arribó a Estambul para llegar a un acuerdo con Besiktas, pero antes deberá pasar los exámenes médicos correspondientes y así cerrar el trato.El canterano de Chivas de Guadalajara es una de las prioridades para reforzar el mediocampo del Besiktas una vez que se terminó la cesión del portugués Anderson Talisca, quien volverá al balompié chino, como publicó el diario Milliyet.Tras la salida de Talisca, el presidente del equipo turco Fikret Orman manifestó el deseo de reforzar el mediocampo y de ahí surgió el nombre de Marco Fabián, aunque la prensa local también maneja otros elementos como Nacer Chadli, Joao Mario y Mario Gotze.Fabián concluye contrato con Eintracht a mediados de 2019, por lo que el conjunto alemán le dio libertad para cambiar de aires y así recibir alguna ganancia económica, de lo contrario el siguiente año se marchará gratis.En caso de no conseguir acuerdo, el mexicano permanecerá con las Águilas, pero en el equipo B, algo que por supuesto no está en los planes del mundialista tricolor en Rusia 2018.Besiktas aspira al título en el futbol turco y cuenta con jugadores experimentados como el defensa portugués Pepe, los chilenos Gary Medel y Enzo Roco, así como el lusitano Ricardo Quaresma, el brasileño Vagner Love, el español Álvaro Negredo y el holandés Ryan Babel.

