En camino a la consagración

Ciudad de México.- Un triunfo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez sobre Gennady Golovkin el 15 de septiembre en Las Vegas lo llevaría a la gloria del boxeo mexicano.Humberto ‘Chiquita’ González y Daniel Zaragoza, dos miembros del Salón de la Fama del Boxeo Internacional de Canastota, Nueva York, además de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, coincidieron en sus opiniones en una mesa de análisis en el periódico Reforma al afirmar que el ‘Canelo’ debe derrotar al kazajo para entrar al selecto grupo de los mejores púgiles mexicanos de la historia, mismo que comanda el legendario Julio César Chávez.El tapatío de 28 años ha sido campeón mundial superwelter y mediano, y sólo lleva una derrota como profesional, ésta ante Floyd Mayweather Jr.; sin embargo, ha sido blanco de críticas desde adolescente en torno a que recibía rivales de baja monta, pero conforme han pasado los años ha tapado la boca a más de un detractor.“Definitivamente no está en el Top 15”, allanó Zaragoza, exmonarca gallo y supergallo, “yo ya lo metería en el Top 10 y un poco más. Ha sido muy criticado, sobre todo en sus inicios.“Sí necesita esa victoria para entrar a ese top, definitivamente para quitar todas las dudas. Ha sido muy criticado por nosotros en sus inicios y poco a poco con disciplina y aprendiendo, ha mejorado muchísimo y puede entrar en ese Top 10, pero sí necesita la victoria para callarnos la boca”.La derrota que tuvo ante el “Money”, recordó Sulaimán, hubiera noqueado mentalmente a muchos otros peleadores, pero no a Álvarez.“Al ‘Canelo’ le hace falta ese gran triunfo. El ha llevado una carrera ejemplar, de muchos éxitos, una carrera donde ha tenido que enfrentar la oposición natural que existe en medios, popularidad, en las personas, desde que inició por ser pelirrojo, por ser diferente al típico boxeador, se le critica, es muy natural, y él ha mantenido su paso siempre triunfando”, consideró Mauricio.“Tuvo un descalabro muy fuerte, complicado, con Mayweather, que cualquiera que no tuviera fuerza mental, pues hubiera acabado con su carrera. Creo que definitivamente en la primera pelea con el empate, él ya se ganó un respeto del mundo, porque empató con Golovkin que era el robot, el monstruo, ahora si le gana, llega a una posición que se merece”.Incluso, la “Chiquita” se atrevió a pronosticar que Saúl noqueará a “GGG” en el noveno o décimo asalto.“Se ha visto mejor (Álvarez). Como dice mi compadre (Zaragoza), necesita ganar para convencer. Yo lo tengo en el 10 (de la historia de México), pero imagínate ganándole por nocaut, en dónde va a estar”, expresó González.

