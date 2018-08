Mantiene invicto

Nueva York.- J.A. Happ se mantuvo invicto con los Yanquis de Nueva York al superar a su exequipo de Toronto, Greg Bird conectó un gran slam dentro de un primer inning de seis carreras rumbo a la victoria ayer por 10-2 ante los Azulejos.Los Yanquis barrieron la serie de tres juegos, pero perdieron al torpedero Didi Gregorius por una lesión en el talón izquierdo. Gregorius se lastimó al chocar con el primera base de Toronto Kendrys Morales al conseguir embasarse con un hit al cuadro en el primero. El infielder tuvo que ser llevado al hospital para ser examinado.El novato dominicano Miguel Andújar produjo dos carreras y el infielder suplente Ronald Torreyes, quien reemplazó a Gregorius, aportó tres hits.Happ (14-6) enfrentó a los Azulejos por primera vez desde que le canjearon a los Yanquis el 26 de julio. Ha ganado sus cuatro aperturas con Nueva York. Toleró dos carreras y siete hits 5 1/3 innings, con ocho ponches.Lanza José Ureña primer juego completoWashington.- José Ureña aprovechó al máximo la oportunidad y lanzó pelota de dos hits para su primer juego completo en las mayores y llevar a los Marlins de Miami a la victoria 12-1 ante los Nacionales de Washington.El dominicano Ureña (4-12) fue suspendido seis juegos por las Grandes Ligas tras golpear de manera intencional al novato venezolano de Atlanta Ronald Acuña Jr., el miércoles. Ureña fue expulsado de esa apertura luego de haber hecho un solo lanzamiento y apeló el castigo, acción que lo dejó disponible para subir al montículo.Ureña, empatado en el liderato de la Liga Nacional en bateadores golpeados, no dio un pelotazo a ningún jugador de los Nacionales. Ponchó a cuatro, entregó dos pasaportes y retiró a los últimos 16 bateadores. Fue su primer juego completo en 74 aperturas en las Mayores.Rockies 4, Bravos 2Atlanta.- Germán Márquez y DJ LeMahieu volvieron a destacarse fuera de casa para que Colorado derrotase 4-2 a los Bravos, la primera barrida de cuatro juegos de los Rockies en Atlanta.El venezolano Márquez (11-9) ganó su cuarta apertura seguida en estadio ajeno. Toleró dos carreras y cinco hits, con dos boletos, en siete innings. No ha perdido de visita desde el 14 de junio en Filadelfia.LeMahieu le dio a Colorado la ventaja con su jonrón en el tercer inning, su segundo en dos días. Ha conectado nueve de sus 11 jononres fuera de casa, incluyendo el que le dio a los Rockies la ventaja en el décimo episodio en la victoria el sábado por 5-3.Orioles 0, Indios 8Cleveland.- Melky Cabrera sacudió un grand slam para coronar un racimo de seis carreras en el cuarto inning y los Indios de Cleveland aplastan 8-0 a los Orioles de Baltimore. Cleveland lidera la Liga Americana con 13 blanquedas.El dominicano Cabrera, bateando a la derecho ante el relevista, desapareció un pitcheo en cuenta de 1-1 por el jardín izquierdo-central. Fue el noveno grand slam de los Indios esta campaña, igualando a Boston y Cincinnati por el liderato en las Mayores.Mike Clevinger (9-7) cubrió seis innings y tiene marca de 4-0 en cinco aperturas ante Baltimore. El derecho permitió siete hits y ponchó a siete.Gigantes 4, Rojos 11Cincinnati.- El venezolano Eugenio Suárez despachó un jonrón de dos carreras durante la ráfaga de siete carreras de Cincinnati en el tercer inning, y los Rojos barrieron a los Gigantes de San Francisco con un triunfo 11-4.Otro venezolano, José Pereza, también pegó un jonrón de dos carreras para Cincinnati, que superó 18-5 a San Francisco en los últimos dos juegos el fin de semana. El 27mo jonrón de Suárez en la campaña puso la pizarra 6-1 en el tercero.San Francisco perdió su cuarto en fila. Andrew Suárez (4-9) permitió siete carreras, cinco limpias, y siete hits en su salida más corta del año, de 2 2/3 innings.Cachorros 1, Piratas 2, 11Pittsburgh.- Adam Frazier sentenció el juego con un jonrón en el 11mo inning, y los Piratas de Pittsburgh vencieron 2-1 a los Cachorros de Chicago para dejar nivelada la serie de cuatro partidos.Josh Harrison falló con un rodado y Adeiny Hechavarría se ponchó antes que Frazier desapareció un pitcheo en cuenta de 3-0 de Brandon Kintzler (1-3) por el derecho. Fue el quinto jonrón de Frazier en la temporada.Los Cachorros no pudieron capitalizar una magnífica oportunidad de anotar ante el dominicano Richard Rodríguez (3-2) en la parte alta del inning, pero se fueron con las manos vacías.Tigres 4, Mellizos 5Minneapolis.- El puertorriqueño Eddie Rosario rompió el empate con un jonrón en el octavo inning y los Mellizos de Minnesota anotaron todas sus carreras mediante cuadrangulares para vencer 5-4 a los Tigres de Detroit.Max Kepler y Jake Cave aportaron sendos jonrones de dos carreras para la quinta victoria de los Mellizos en sus últimos seis juegos.Abajo en la cuenta 0-2 y tras abanicar dos veces la brisa al abrir el inning, Rosario depositó la tercera recta que vio de Alex Wilson (1-4) en las butacas del jardín derecho.Reales 6, Medias Blancas 7Chicago.- El venezolano Omar Narvaez conectó un jonrón y produjo la carrera para la ventaja definitiva, los relevistas de Chicago colgaron siete ceros y los Medias Blancas remontaron un déficit de seis carreras al vencer 7-6 a los Reales de Kansas City.Tim Anderson y el venezolano Avisail García también la desaparecieron por Chicago, que ha ganado cuatro de cinco.El puertorriqueño Héctor Santiago (5-3) permitió dos hits en cuatro innings de relevo para llevarse la victoria.

