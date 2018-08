Encabeza Dashunder Afullmoon pruebas del All American Derby

Dashunder Afullmoon, de Rogelio Márquez Jr., una candidata suplementario de 50 mil dólares para tomar parte en las pruebas, demostró que fue una inversión sólida alejándose de sus rivales y logrando un sensacional tiempo de :21.131 segundos en las 440 yardas y así terminar como la más rápida en las clasificatorias para el All American Derby, Grado 1 con bolsa de un millón 237 mil 604 dólares, ayer en el hipódromo Ruidoso Downs.Los tresañeros con los diez tiempos más rápidos de las pruebas de ayer calificaron al All American Derby que se correrá el 2 de septiembre. Los caballos con los siguientes diez tiempos más rápidos ganan preferencia para el First Down Dash, con bolsa de 100 mil dólares, el mismo día.Dashunder Afullmoon corrió en la tercera de once pruebas y el segundo lugar de la misma, Hes Limitless, así como el tercer lugar Peight Your Fate, registraron el segundo y cuarto tiempo más rápidos, respectivamente, de las pruebas. Hes Limitless cronometró :21.278 y Peight Your Fate :21.388 segundos.Dashunder Afullmoon, engendrada por Heza Fast Dash, coronó una tarde ganadora para el entrenador Josué Ponce, que también calificó a Fast Prizq Rumor y Pyc Fun N Fancy, los dos ganadores de sus respectivas pruebas.Ganadora de seis de nueve salidas, Dashunder Afullmoon enfrentará a su más fuerte competencia en el All American Derby luego de haber corrido principalmente en Louisiana. Las pruebas para dicha carrera significaron su debut en Ruidoso Downs.Dashunder Afullmoon fue exitosa en Louisiana con cinco victorias en seis salidas el año pasado y con ganancias por 572 mil 859 dólares. Ganó el Louisiana Lassie Futurity con bolsa de 322 mil dólares, el Louisiana-bred Futurity con bolsa de 705 mil dólares, ambas carreras en Delta Downs, y concluyó su temporada de dosañera con un triunfo en el Louisiana Champions Day Juvenile, con bolsa de 100 mil dólares, en Fairgrounds.