Van Tigres en picada

Torreón— El Territorio Santos Modelo es la verdadera Casa del Dolor Ajeno para los Tigres.A los felinos les pitaron tres penaltis a favor y aún así perdieron por 3-1 ante el vigente campeón de la Liga MX, el Santos.André-Pierre Gignac falló un penalti con el partido empatado 0-0 y después Eduardo Vargas, quien había convertido desde los once pasos el gol del empate transitorio, erró otro a 10 minutos del final cuando ya tenían dos goles de desventaja.La derrota confirmó lo mucho que se le complica al equipo dirigido por Ricardo Ferretti ganar en esa plaza. Ya son siete años sin salir del TSM con una victoria.Los Tigres desaprovecharon el buen inicio que tuvieron, porque Julián Quiñones pudo abrir el marcador desde el minuto 3 y voló su disparo. Luego, a los ocho minutos, Gignac falló el primer penalti que les concedió el árbitro Jorge Pérez Durán.La zaga felina se mostró frágil. En la primera jugada de peligro que generaron los Guerreros, Julio Furch consiguió el 1-0 a los 33' con un cabezazo a pase de Brian Lozano.Los visitantes parecían corregir el rumbo en el partido cuando Vargas convirtió un penalti a los 52', pero el gusto duró poco.Jonathan Rodríguez no permitió que los felinos consumaran el regreso. A los 58' marcó después de que el defensa Hugo Ayala falló al cortar un balón que peinó Furch y Rodríguez fusiló a Nahuel Guzmán para el 2-1.Y a los 65', el mismo uruguayo anotó el 3-1 de tiro libre directo.Todo lucía sentenciado, pero Pérez Durán marcó el tercer penalti a favor de los regios. Vargas tomó el balón, pero Jonathan Orozco lo atajó. Luego, el ex portero de los Rayados también detuvo el contrarremate de Gignac, quien falló con el arco abierto.Los felinos solo han ganado un juego como visitante en lo que va del año y hoy mantuvieron esa tendencia.Para los auriazules esta fue la tercera derrota al hilo en partidos de Liga, porque venía de caer ante el Cruz Azul y el Toluca. Después de cinco jornadas disputadas, el "Tuca" y sus pupilos están fuera de zona de clasificación a la Liguilla.

