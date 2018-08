Dan duro golpe al Man U

Mnachester- El Brighton dejó en evidencia al Manchester United, que encajó su primera derrota, por 3-2, con una triste imagen, impotente y sin soluciones para enmendar una mala primera parte, en la que encajó los tres goles.El conjunto de José Mourinho fue superado en todos los aspectos por un adversario menor en plantilla y presupuesto, pero plagado de empuje y entusiasmo que le bastó para desnudar los defectos defensivos de los "reds".La derrota en el The American Express Community Stadium ya distancia al United de los favoritos. Manchester City, Chelsea y Tottenham han ganado sus dos partidos. El cuadro de Mourinho, que no encontró argumentos para dar un giro al encuentro, ya está a tres de los favoritos.El conjunto de Chris Hughton, que en la pasada jornada perdió ante el Watford, maniató en su campo a los visitantes. La intensidad con la que afrontó el partido y la presión inicial encajonó a los "reds", víctimas de la falta de lucidez y de los errores individuales de sus defensas.En tres minutos próximos a la media hora, el Brighton ya disponía de una ventaja de dos goles. En el 25', Glenn Murray aprovechó un pase de Solly March para batir a David De Gea. Dos después, Shane Duffy culminó con delicadeza un centro de Anthony Knockaert por la izquierda.El United apenas había entrado en el partido. Aún así, logró acortar distancias con un cabezazo de Romelu Lukaku a diez minutos del intermedio.Sin embargo, el Brighton no acusó el mazazo y amplió, incluso, su ventaja antes del descanso con un penalti transformado por Pascal Gross.La segunda mitad fue un quiero y no puedo del Manchester United. En el vestuario quedaron Juan Mata y Andreas Pereira. Marcus Rashford y Jesse Lingard fueron la apuesta de Mourinho.Los "reds" buscaron el gol que les devolviera al partido. Pero la falta de precisión y el escaso futbol que generó, facilitaron la resistencia del equipo de Hughton.A la hora de partido Marouane Fellaini ocupó el puesto de Anthony Martial. Era la última bala de Mourinho. Tampoco mejoró el panorama. Aunque un penalti sobre el belga en el tiempo añadido permitió a Paul Pogba acortara distancias desde el punto de penalti. El gol llegó tarde, sin tiempo para evitar un marcador sonrojante.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.