McCown el mentor

Florham Park, Nueva Jersey— Josh McCown sigue siendo el número uno en la lista de los mariscales de Nueva York. Aunque a estas alturas bien podría ser el número 100.Con cada práctica, parece cada vez más probable que el novato Sam Darnold se convertirá en el titular cuando comience la temporada regular dentro de tres semanas. Esto no quiere decir que McCown haya hecho algo en el campo que dañara sus posibilidades para retener su puesto.Son simplemente las circunstancias.McCown tiene 39 años y ya ha hecho muchas cosas. Darnold tiene 21 años, fue el tercer seleccionado en el draft, tiene un inmenso talento y es considerado el futuro de la franquicia —y el futuro podría ser ahora. Ha destacado en sus últimas prácticas y muy probablemente funja como titular el viernes por la noche contra los Gigantes en el tercer partido de pretemporada del equipo.“Como lo he dicho todo el tiempo, obviamente decidimos utilizar nuestra tercera selección para conseguir un mariscal, para adquirir a Sam debido a que ya se tiene un plan”, dijo McCown. “Eso ya lo hemos entendido”.Dicho “plan” es darle a Darnold y a Teddy Bridgewater la mayor parte del trabajo en la pretemporada y luego ver cómo se desempeñan. Hasta ahora lo han hecho muy bien —y eso significa que McCown podría muy pronto quedar en un lugar más bajo en la lista de los mariscales.El entrenador Todd Bowles no ha dicho quién será el titular para la temporada regular, y dice que quizás no lo haga hasta después del cuarto partido de la pretemporada. Pero todo indica que se inclina en dirección de Darnold.Claro que quiere ser el titular, pero McCown es un realista. Él sabe que sus días como jugador de la NFL, ya no se diga como mariscal titular, están contados.“Mi meta en todo esto es que el grupo de mariscales juegue bien”, dijo McCown, quien firmó un contrato de 10 millones de dólares durante la temporada baja para regresar a Nueva York. “Y si eso significa que yo tenga que salir al campo a jugar, entonces quiero jugar el mejor futbol que pueda jugar. Si le toca entonces jugar a Sam o a Teddy, quien quiera que sea, entonces esa será la meta principal”.El verano pasado, McCown también tuvo una participación limitada en la pretemporada luego que los Jets intentaran darles una oportunidad a Christian Hackenberg y a Bryce Petty para ver si se quedaban con el puesto. Pero ninguno pudo hacerlo, y McCown se quedó como titular.Darnold y Bridgewater han ofrecido un tipo diferente de competencia, una contienda entre tres jugadores que pronto se convertirá en una campaña de sólo dos competidores —con McCown ahora en un papel secundario.“Es muy divertido estar en el campo jugando, y no hay nada que pueda sustituir esa experiencia”, dijo McCown.

