Leonys Martín cerca de dejar hospital tras severa infección

Cleveland.- El jardinero Leonys Martín, de los Indios de Cleveland, será dado de alta del hospital donde fue internado por una infección bacteriana que puso en peligro su vida.El presidente de operaciones de la novena de Cleveland, Chris Antonetti, anunció que el cubano salió del hospital ayer.“Pensar en la mejoría que ha logrado durante la última semana, ha sido algo increíble”, indicó Antonetti. “Es un alivio, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedía hace una semana”.Martín se enfermó después de un juego el 8 de agosto contra los Mellizos de Minnesota. Cuando siguió sintiéndose mal a la mañana siguiente, el pelotero de 30 años fue trasladado a la Clínica Cleveland y su condición empeoró rápidamente.Los médicos determinaron que tenía una infección bacteriana que ingresó en su torrente sanguíneo y creó toxinas que dañaron sus órganos internos y comprometieron su funcionamiento.Antonetti informó a los jugadores sobre la condición de Martín cuando el equipo estaba de gira en Cincinnati. Antonetti, el manager Terry Francona y varios de sus compañeros lo visitaron cuando ya tenía buen ánimo.“Si uno no supiese que algo estaba mal, además de la intravenosa que él tenía conectada, no pensaría que hay algo raro”, dijo el presidente de operaciones. “Pudo caminar un poco por el pasillo y continúa mejorando día a día. Aún debe mejorar para recuperarse por completo, pero ha sido una semana realmente alentadora”.Antonetti agregó que Martín está ansioso de regresar a jugar beisbol, pero no hay un plan fijo para ello. El cubano será sometido a varias revisiones con los médicos esta semana para supervisar su recuperación.“Cabe recordar que no sabemos”, subrayó Antonetti. “Estamos en un territorio desconocido. No hay ningún precedente que uno pueda ver y decir: ‘¿Cómo es el regreso a la actividad?’. Seguirá siendo más que nada una situación del día a día”.El directivo señaló que los médicos no han determinado el tipo exacto de bacteria o cómo ingresó al sistema del pelotero.Martín, quien fue colocado en la lista de inhabilitados por 10 días, batea para .333 con dos jonrones y cuatro producidas en seis juegos desde que fue adquirido de Detroit en la fecha límite para canjes. Batea para .255 con 11 vuelacercas y 33 impulsadas en 84 encuentros en total.

