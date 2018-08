El peso del tiempo

Veintitrés años después de su inicio en el levantamiento de potencia, con más de cien competencias en su palmarés, entre ellas siete mundiales, un panamericano en el que triunfó, y 15 cetros nacionales en las categorías Open y Masters, la carrera de Carlos Alfonso Matus vive una encrucijada: continuar o retirarse.El pasado sábado cuatro de agosto, durante su participación en el Campeonato Norteamericano de la International Powerlifting Federation (IPF),en la Ciudad de México, Matus Peña, de 46 años, trató de levantar 315 kilos en sentadilla; en su tercer intento y resultó gravemente lesionado de ambas rodillas.“En el momento en que me acomodo, una de las rodillas me falla, se me rompen los meniscos, por consecuencia caigo al suelo y se me rompe la otra”, narró.Como saldo, además de los meniscos rotos, Carlos sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, así como del ligamento anterior y posterior de la articulación derecha.A consecuencia de las lastimaduras, fue operado el cinco del mes en curso de la rodilla derecha y, el nueve, de la izquierda, por lo que está convaleciente y en reposo absoluto.Sin posibilidad de moverse, espera la evaluación y el diagnóstico del médico ortopedista que lo operó para ser intervenido quirúrgicamente por tercera ocasión, el mes entrante.La operación será para repararle el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.Con la recuperación de su salud como prioridad y después de este accidente que impactó muy fuerte a su familia y al propio deportista, el múltiple e imbatido monarca municipal y estatal afirmó que sólo el tiempo dirá si regresa o no a la.“No sé –si vuelva–, solamente con la evaluación del ortopedista y del médico de las fisioterapias, solamente el tiempo dirá. No creo que vuelva a las competencias, creo que ya fue un hecho muy traumante para mí y para mi familia y desgraciadamente por la edad que tengo ya no es tan prudente volver otra vez”, mencionó.Indicó que probablemente sí vuelva a hacer ejercicio, pero nada más.“Ya no sería tan procedente como para volver a competir”, apuntó.Aunque aún no ha pensado bien qué decisión tomará, subrayó que siempre estuvo entre los mejores levantadores del país y en la referida competencia acudió como campeón nacional de la categoría Masters y Open.“No sé si todavía me retire, todavía no lo he pensado muy bien, la cuestión es que siempre estuve entre los mejores y, en realidad, me retiré como campeón nacional en levantamiento de poder, en mi categoría”, expuso.Carlos Alfonso Matus PeñaFecha y lugar nac: 27 septiembre 1971. Cd. Juárez, ChihuahuaEdad: 46 añosEstatura: 1.85 metrosDivisión: Hasta 120 kilos• 1995 año en el que inició su carrera•+ 100 competencias en su palmarés• 7 participaciones en mundiales• 1 título panamericano• 15 cetros nacionales en categorías Open y Masters• 0 derrotas a nivel municipal y estatal en su categoría• +300 levantamientos en sentadilla, en press de banco y en peso muerto –en cada modalidad– en competencias oficiales