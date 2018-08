Oakland, California.- Trevor Cahill lanzó pelota de un hit al colgar siete ceros y los Atléticos de Oakland, lejísimos en la tabla de posiciones del Oeste de la Liga Americana al iniciar el verano, empataron a Houston en la punta de la división al vencer ayer a los Astros por 7-1.Khris Davis, Matt Olson, Josh Phegley y Stephen Piscotty batearon dos dobles cada uno en la sexta victoria de Oakland en sus últimos siete juegos.Los Atléticos estaban rezagados 11 juegos y medio detrás de los campeones de la Serie Mundial el 24 de junio y aún a 10 detrás el 10 de julio.Houston ha perdido siete de ocho y 12 de 19 desde que sacaron una ventaja de seis partidos el 24 de julio. Al día siguiente, el reinante Jugador Más Valioso José Altuve pasó a la lista de incapacitados y el estelar segunda base venezolano aún sigue fuera.Cahill (5-2) sólo toleró un sencillo al cuadro de Yuli Gurriel en el segundo inning. El derecho recetó siete ponches, con un boleto.Dallas Keuchel (9-10) permitió cinco carreras y nueve hits en 5 2/3 innings. Se trata del mayor número de anotaciones que ha tolerado desde que permitió seis ante Toronto el 27 de junio.Azulejos 6, Yanquis 11Nueva York.- Giancarlo Stanton sacudió uno de los cuatro jonrones de Nueva York, Luis Severino recetó ocho ponches al lanzar hasta el sexto inning y los Yanquis vencieron 11-6 a los Azulejos de Toronto.Didi Gregorius, Miguel Andújar y Greg Bird también la sacaron por los Yanquis, que quedaron 31 juegos por encima de .500, igualando su mejor balance en la campaña.El dominicano Andújar acabó con tres hits y tres impulsadas. Llegó a los 20 jonrones y 36 dobles en la temporada.Gregorius también produjo tres carreras.Stanton despachó un descomunal cuadrangular por segundo día seguido, esta vez un batazo que viajó 412 pies en el cuarto para su 32do de la temporada.Rays 2, Medias Rojas 5Boston.- David Price trabajó siete entradas con control, J.D. Martínez disparó su 38vo bambinazo que lo mantiene como líder máximo en jonrones en la campaña y los Medias Rojas de Boston lograron una ventaja tempranera para derrotar 5-2 a los Rays de Tampa Bay y lograr su 17ma victoria en 20 partidos.Mitch Moreland conectó un doble productor en la entrada inicial en la que Boston fabricó cuatro anotaciones. Los Medias Rojas, dueños de la mejor foja en las Grandes Ligas, quedaron 52 juegos por encima del porcentaje de .500 y sacan ventaja de 10 juegos y medio a los Yanquis de Nueva York, que están en el segundo lugar en la División Este de la Liga Americana.C.J. Cron sacudió un cuadrangular de dos carreras para los Rays. Tampa Bay tiene foja de 4-11 frente a Boston esta campaña.Price (13-6) concedió dos carreras, cinco hits y dos bases por bolas, ponchó a ocho y golpeó a un bateador.Orioles 4, Indios 2Cleveland.- Alex Cobb lanzó pelota de cinco hits para su primer juego completo en cinco años y los Orioles de Baltimore rompieron la racha de seis victorias de Cleveland al doblegar por 4-2 a los Indios.El dominicano Jonathan Villar sacudió un jonrón de tres carreras en el tercero por Baltimore. El novato Cedric Mullins conectó el primer jonrón de su carrera en el octavo.Cobb (4-15), líder de las Mayores en derrotas, ponchó a tres y dio un boleto para su cuarto juego complete. No tiraba la ruta completa desde el 31 de mayo de 2013, para Tampa Bay ante Oakland.Su pitcheo clave del juego fue cuando Melky Cabrera bateó para un rodado de doble play, con la carrera del empate en tercera, en el séptimo.Mets 3, Filis 1Filadelfia.- Jacob deGrom lanzó su primer partido completo de la temporada y bajó su promedio de carreras limpias admitidas a 1.71 –el mejor en las Mayores– y después de una breve interrupción del juego por lluvia, los Mets de Nueva York se impusieron 3-1 a los Filis de Filadelfia.DeGrom (8-7) aumentó sus bonos en la pugna por el premio Cy Young en la Liga Nacional. Sólo permitió una carrera sucia, resultado de su propio error. No dio bases por bolas, ponchó a nueve y su lanzamiento más rápido fue con una recta de 99 mph en el penúltimo de sus 108 ofrecimientos.El derecho ha trabajado tres partidos completos en 132 aperturas en las Grandes Ligas. Consiguió un partido de un hit en el Citizens Bank Park el 17 de julio de 2016, en la blanqueada de 5-0 propinada a los Filis.Cachoros 3, Piratas 1Pittsburgh.- Joe Musgrove no dio libertades en siete innings, y los Piratas de Pittsburgh rompieron una racha de cinco reveses al vencer 3-1 a los Cachorros de Chicago.Musgrove (5-7) toleró una carrera y cinco hits con siete ponches. Pittsburgh ganó por segunda vez en ocho juegos.Los Cachorros, líderes en la Central de la Liga Nacional, vieron rota una racha de tres victorias.

