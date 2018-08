Noel Aguirre, atleta de Indios UACJ e integrante de la preselección olímpica mexicana en lanzamientos, viajará hoy junto a Uziel Muñoz y el coach nacional Juan Avelle a Miyoshi, Hiroshima, Japón, donde hará un campamento de altura, trabajará por tres semanas con la idea de perfeccionar sus ejecuciones y conocer nuevas estrategias de entrenamiento.En el ‘Lejano Oriente’, Aguirre participará en un par de justas internacionales, un mundial universitario organizado por Japón –a celebrarse esta semana- y un evento avalado por la IAAF, en septiembre, antes de regresar a México.“El compromiso es buscar una buena preparación y dar un buen desempeño en estas competencias. Es buscar de todas maneras mejorar marca para irnos metiendo bien en la selección nacional, que nos consideren ya para los próximos Juegos Olímpicos”, declaró.La mejor marca registrada en la presente temporada de Noel es de 55.36 metros y, aunque dijo, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo aún no publica las marcas mínimas para ‘Tokio 2020’, estimó que exigirá alrededor de 63 metros.“Según los pronósticos faltan dos años y esperemos sí lograr dar la marca con el favor de Dios”, expuso.Aguirre Ruiz, especialista en disco, de 22 años y 1.93 metros, buscó su calificación a los Juegos Panamericanos Universitarios, en Sao Paulo, Brasil, pero no lo consiguió.Luego de su participación en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, en junio pasado, donde obtuvo plata para Chihuahua con 53.30 metros, permaneció concentrado en el CNAR, en la capital del país.“Estaba con la esperanza de asistir al Panamericano Universitario que hubo, pero desafortunadamente no logré la marca para ir, no fui, pero de todas maneras me mantuve activo aquí entrenando para este campamento, para ir un poco más preparado”, mencionó.En la Universiada Nacional ‘UAEM 2018’, en mayo anterior, consiguió plata con una distancia de 54.65 metros.Aguirre también lanza martillo, pero el disco es su prioridad.“El disco es mi prueba, es a lo que me dedico. El martillo es ahí secundario para fortalecer espalda, para distraernos un poco del disco, no enfrascarnos nada más en una cosa”, mencionó.Aguirre, Muñoz y Avelle regresarán el 12 de septiembre a esta ciudad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.