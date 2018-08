Pacta Fury pleito con Wilder tras victoria

Belfast, Irlanda del Norte— Tyson Fury dice que firmó el contrato. Deontay Wilder dijo que la pelea es “oficial”. Todo lo que se necesita ahora es la hora y el lugar.Fury, el ex campeón mundial de peso completo, dejó libre el camino para una pelea con Wilder, el actual poseedor del título del CMB, tras ganar su segundo combate de su retorno al ring el sábado.Wilder estaba al lado del ring en Windsor Park en Belfast para ver a Fury enfrentarse por 10 rounds al italiano Francesco Pianeta antes de que consiguiera la victoria por una puntuación de 100 a 90.Wilder luego entró al ring y dijo: “Ya estamos listos. Esta pelea sucederá. Esta pelea es oficial. Será una pelea del mejor contra el mejor”.El promotor de Fury, Frank Warren, quien estaba parado cerca de los dos boxeadores en el ringo, dijo que se anunciará la pelea la próxima semana.“Ellos llamaron, y yo respondí. Les dije que me enviaran un contrato, y ellos enviaron el contrato. Les dije que sí y ahora él tiene la oportunidad de pelear contra el próximo campeón del mundo”, dijo Fury, quien ahora tiene un récord de 27-0. “Una cosa que prometí en Las Vegas es que te voy a noquear”.Tras haber cimbrado al mundo del boxeo al vencer a Wladimir Klitschko en noviembre del 2015 y convertirse en el campeón de la AMB, la FIB y la OMB, Fury se alejó del ring por dos y medio años debido a problemas de salud mental y abuso de drogas. Recuperó su licencia de boxeador en enero tras aceptar una suspensión retroactiva por dos años el mes anterior por elevados niveles de nandrolona en sus muestras de orina.La primera pelea de su regreso fue un casi cómico combate contra el albanés de peso crucero Sefer Seferi en junio, el cual terminó después del cuarto round, cuando el oponente de Fury se rindió.Pianeta impuso una mejor, pero aún limitada, oposición, y no demostró tener el poder para siquiera preocupar a Fury, quien mantuvo sus pies ligeros y mostró buenos reflejos y movimiento. Fury tomó esta pelea con mayor seriedad, pero aun así fanfarroneó en ocasiones, como en el primer round, cuando posó una de sus manos sobre una de las cuerdas y lanzó puñetazos con la otra.Cuando caminó a lo largo del ring para celebrar su victoria, lo hizo al son la de canción “Sweet Home Alabama”. Wilder nació en Alabama.“Creo que fue una actuación muy calculada de boxeo”, dijo Fury. “Venimos aquí para enfrentarnos a un poderoso boxeador. Nos sentimos muy felices con nuestra actuación. Creo que eso fue un paso hacia adelante y una muestra de un mejor boxeo. No es ningún secreto que necesito de los rounds”.

