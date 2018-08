Da Mbappé triunfo al PSG

Francia— Un doblete de Kylian Mbappé en el tramo final propició la remontada del París Saint Germain para imponerse 3-1 al Guingamp, en el encuentro de la segunda jornada de la Ligue 1 de Francia.Padeció una visita complicada el conjunto de Thomas Tuchel, que dejó a Mbappé como suplente para alinear de titular a Timothy Weah, a pesar de que sigue sin poder contar con el uruguayo Edinson Cavani, todavía lesionado.El choque se le puso cuesta arriba al campeón francés cuando a los veinte minutos, Nolan Roux aprovechó un pase de Marcus Reggis Coco dentro del área para batir al italiano Gianluigi Buffon.Seis minutos más tarde, el Guingamp anotó el segundo. Pero el árbitro recurrió al VAR y señaló una falta de Nicolas Benezet y el tanto no contó.En la segunda parte todo cambió. Tuchel no esperó y dio entrada a Mbappé en lugar de Weah. El París Saint Germain logró el empate de penalti. Una falta cometida dentro del área por Jordan Ikoko a Neymar llevó la pelota a los once metros. Desde allí efectuó el tiro el brasileño, que estableció el empate.La resistencia del Guingamp decayó en el tramo final y el campeón lo aprovechó. Especialmente Mbappé, que marcó el segundo y el tercero. Primero culminó un buen pase de Ángel Di María, en el 82'. Después, en el 90' recibió la pelota de Neymar, se adentró en el área y suavemente elevó la pelota por encima del meta Karl-Johan Johnsson.El obtenido en Guingamp es el segundo triunfo del París Saint Germain, que en su primer encuentro ganó en el Parque de los Prícipes al Caen.

