Completan la lista

El inexperto Pilot Points Moon encabezó a los calificados en el segundo día de pruebas para el All American Futurity, Grado 1 con bolsa de 3 millones de dólares, que se corrieron ayer en el hipódromo Ruidoso Downs.Sin embargo, el ganador del Rainbow Futurity, Mm Fourinthemorning, el dosañero ranqueado número uno en la nación, fue el gran ganador de su prueba y queda ranqueado como el probable favorito en el All American Futurity, en una distancia de 440 yardas el Día del Trabajo.Los cinco caballos con los tiempos más rápidos de las 16 pruebas de ayer, se unirán a los cinco más rápidos de las pruebas del viernes en la final del All American Futurity, que tiene la bolsa más grande para una carrera de cuartos de milla. Los caballos con los siguientes cinco tiempos más rápidos de cada día ganan prioridad para el All American Juvenile con bolsa de 200 mil dólares.Las carreras se reanudan hoy mismo, a partir de la 1:00 pm, con las pruebas para el All American Derby, con bolsa de un millón 200 mil dólares, que se correrá el 2 de septiembre, un día antes del Día del Trabajo.Los cinco calificados de ayer en las 440 yardas y sus tiempos fueron Pilot Points Moon (:21.520), Mm Fourinthemorning (:21.648), Badhabit Jess (:21.664), No Mires a La Luna (:21.680) y Rustys Miracle (:21.695).El entrenador Blane Wood y el jockey Ricky Ramírez calificaron a Mm Fourinthemorning y Badhabit Jess ayer. También se combinaron para calificar al más rápido de las pruebas del viernes, Apocalyptical Jess.Pilot Points Moon de Grant Farms LLC, registró el tiempo de calificación más rápido del día en apenas su segunda apertura y sus dos aperturas han sido en un lapso de dos semanas.El caballo capado entrenador por Wes Giles dio un paso monumental hacia adelante en su prueba para el All American Futurity cuando se separó de sus rivales como un profesional experimentado para ganar por un cuerpo y medio de ventaja con Adrián A. Ramos en la monta.‘Simplemente esperamos que madure’, dijo Giles. ‘Es un buen caballo y debería dar un paso adelante en la final.’

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.