Los bajan de la cima

Los Bravos FC Juárez no pudieron hacerle daño a la Jaiba Brava del Tampico Madero, igualaron anoche a cero goles en el Estadio Olímpico Benito Juárez y aunque mantuvieron su marcha invicta en el Apertura 2018, cedieron el liderato en la tabla que ahora pertenece a los Potros de Hierro del Atlante y bajaron al tercer sitio con 11 unidades.El empate es el primero en casa y el segundo al hilo en la presente campaña para el FC Juárez.Pese al dominio territorial inicial de los Bravos quienes tomaron la pelota tras el silbatazo del árbitro central Mario Vargas, fue el Tampico Madero el que sacó el primer disparo a puerta por medio de Eduardo Aguirre a las manos de Enrique Palos, a los nueve minutos de acción.Tras un pase a profundidad muy largo en ofensiva de Juárez para Gabriel Hachen, Aguirre obligó a recostar a su derecha a Palos en otro tiro desde fuera del área, a los 14 minutos.Frente a un rival bien parado atrás y que con una adecuada circulación del balón, se proyectó al frente, los Bravos fueron dominados en el trámite del encuentro.Las llegadas de mayor peligro fueron del conjunto tamaulipeco que continuó hacia adelante y generó un remate con la cabeza de Diego Menghi dentro del área a centro de Kevin Harbottle que Palos controló con apuros, en una jugada de posición adelantada, al minuto 25.Tres minutos después, en el cobro de una falta a Hachen, Lucas da Silva sacó un trallazo con pierna derecha que el portero Jorge Alvarado desvió a tiro de esquina y salvó a su equipo del gol, en la opción más clara para Bravos, en un juego con muchas faltas.Antes del silbatazo de final del primer tiempo, la Jaiba Brava intentó con otro tiro de Aguirre por encima del larguero.En la segunda mitad, los Bravos mostraron de entrada una actitud aparentemente más decidida para ir por el juego, pero la jaiba terminó con cada uno de sus arribos y continuó hacia adelante.Al minuto 60, el entrenador Gabriel Caballero realizó el cambio acostumbrado en la delantera, hombre por hombre, posición por posición, sacó del campo a Rodrigo Prieto y puso a jugar a Leandro Carrijo.El tiempo transcurrió y los Bravos no encontraron la manera de penetrar la defensa del conjunto visitante que tuvo al chileno Harbottle como hilo conductor y distribuidor de balón.Al 66 de acción, Alvarado mandó a tiro de esquina un remate y en el cobro del corner, la zaga despejó por arriba.En la recta final del encuentro, los ánimos subieron de tono luego de una plancha de Ricardo Chávez a Menghi que le valió la expulsión con tarjeta roja directa, al 85 de juego.Los Bravos intentaron en las postrimerías del partido y reclamaron faltas dentro del área sobre Carrijo y Da Silva, la segunda más clara que la primera, pero Vargas no consideró penal, el tiempo expiró, la igualada sin goles se decretó y, con ello, la repartición de puntos.

