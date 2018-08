Miriam Carolina Guevara, doble medallista de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe ‘Barranquilla 2018’, poseedora del nuevo récord absoluto mexicano y de la justa en 100 metros mariposa (59.31 segundos), regresó ayer a sus orígenes: el Centro Acuático Universitario, donde a los cinco años aprendió a nadar y así inició su carrera en la natación.Gustosa, en un salón del CAU, frente a cerca de cuarenta niños y jóvenes practicantes de este deporte, la monarca centroamericana compartió experiencias y tips acerca de la alimentación, estrés y descanso y respondió preguntas, tanto de chicos como de grandes -padres de familia-.“Realmente es un honor para mí, especialmente porque aquí es mi verdadera casa. Aquí aprendí a nadar, aquí hice mis primeros berrinches, mis primeros tiempos, mis primeros amigos, así que es un honor poder venir después de tantos años y tanos esfuerzos y tanta experiencia y poder darles consejos a las personas que están en los zapatos en los que yo estaba hace unos años”, declaró.Carolina, de 18 años y 1.65 metros, dijo al grupo que gracias a este deporte tendrá la oportunidad de nadar en la División Uno en la NCAA -con la Universidad Northwestern- y antes de pensar en los Juegos Olímpicos ‘Tokio 2020’ enfoca su mente en iniciar su carrera en Ciencias de la Computación y en lograr su calificación a los Juegos Panamericanos ‘Perú 2019’.Medalla en mano, Carolina comentó que después de un proceso largo y estresante, de visitar muchas escuelas, de hablar con nadadores y coaches, eligió a Northwestern University, ubicada a 30 minutos de Chicago, Illinois.“Vi que esta escuela reflejaba lo que yo quería, no sólo como institución. El nivel académico es muy alto y el nivel del programa de natación es igual, así que es lo que me gustó mucho de esta universidad, el balance”, expuso.Antes de afrontar la temporada colegial con Northwestern y las competencias nacionales de los Estados Unidos, Carolina representará a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires, Argentina, en octubre entrante.“Ése es realmente mi enfoque ahorita, mi enfoque grande, los Pan Ams –Panamericanos-”, manifestó.Comentó que los dos oros obtenidos en Barranquilla, no han cambiado mucho su vida ni a ella tampoco, pero lo que más aprecia es que le ha brindado oportunidades como dialogar con niños nadadores y conocer otras personas.“Me ha dado muchas oportunidades ‘padres’ que sin ellas no hubiera tenido”, expuso.

