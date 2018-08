Aconseja JCC a 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México.- El legendario Julio César Chávez recomienda a Saúl Álvarez estar muy atento y no dejar de atacar a Gennady Golovkin para la pelea del 15 de septiembre en Las Vegas.El “César del Boxeo” cree que el segundo pleito entre Saúl y “GGG” será muy similar al primero y que resultó con un empate.“El ‘Canelo’ debe estar muy atento, en todo momento, siempre estar pendiente de Golovkin. Creo que es una pelea muy pareja donde va a estar rondando el nocaut en cada segundo, cada minuto, pero creo que si ‘Canelo’ se enfoca bien y hace una pelea muy inteligente, si tiene más frecuencia de golpes puede llevarse la victoria, pero lógicamente en toda la pelea va a correr mucho peligro”, expresó el ídolo de Culiacán en una visita que hizo a la Ciudad de México para charlar con jóvenes del programa “BoxVal” de Scholas Ocurrentes.Chávez le pidió al tapatío concentración pese a la guerra verbal y acusaciones del kazajo.“Esperemos que el mexicano salga con la mano en alto. Y todo lo que pasa son dimes y diretes, a la hora de la pelea los dos están enfocados en lo que quieren hacer”, afirmó Chávez, quien comentó que su Junior podría regresar en noviembre próximo.En tanto, el “Canelo” descartó sentirse presionado por el combate.“No (tengo presión), la verdad no me siento con ninguna presión ni nada qué demostrar, obviamente sí demostrar que soy mejor, y que en la primera pelea no se demostró porque quedó en un empate, pero creo que es lo que tengo que demostrar, que soy mejor que él el 15 de septiembre, y para eso me estoy preparando”, expresó el tapatío, de 28 años, en teleconferencia desde San Diego.Álvarez reveló que sus seguidores no lo han dejado de apoyar en todo este tiempo pues sabe que es un peleador limpio, ya que desde hace seis años se ha sometido a infinidad de pruebas con resultados negativos.“Los aficionados siempre han estado ahí y no tienen por qué verme diferente (tras el positivo). Saben lo que soy y que me he hecho las pruebas necesarias siempre”, dijo Saúl.Quiere ‘Matemático’ hacer sufrir a CuadrasCiudad de México.- El ‘Matemático’ ya sacó sus cálculos y asegura que derrotará a Carlos Cuadras.Ricardo Núñez piensa dar la sorpresa esta noche y desde ahora le advierte al ‘Príncipe’ que le hará vivir una noche de sufrimiento, en la que además de pasarle por encima se llevará a Panamá el Campeonato Internacional del CMB que estará en juego.