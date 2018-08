Actitud a tope

Sufrido su primer revés en el Apertura 2018 –en la Copa MX ante Tijuana a media semana, por tres goles a uno–, los Bravos FC Juárez recibirán hoy a las 20:00 horas al TM Futbol Club en partido que cerrará las acciones de la fecha cinco en el Ascenso MX.Gabriel Caballero, director técnico del FC Juárez, declaró que el conjunto está bien en todos sentidos, mentalizado para volver a la senda del triunfo y con la idea de ser más contundente frente al marco rival.“Bien, la verdad que a nadie le gusta perder, pero es parte también del juego. El equipo está listo para el día de mañana –hoy– pero con la misma actitud, la misma intención, jugadores que están frescos y qué bueno, vamos a poder hacer un buen partido”, expuso.Frente a la Jaiba Brava que descansó en la fecha cuatro y que suma tres puntos de nueve posibles, Caballero Schiker comentó que los Bravos trabajarán para jugar bien por lapsos más largos en los cotejos.“Tenemos que seguir trabajando, que los lapsos de buen juego sean más largos de lo que están siendo, pero eso también, a veces, de un equipo al otro, de un partido al otro, de la liga a la copa, van cambiando algunos jugadores, pero también sigue siendo la misma forma o el mismo estilo”, señaló.Afirmó que es cuestión de tiempo para que los jugadores se conozcan y acoplen cada vez mejor.“Y yo siempre voy a creer que hay que seguir mejorando día a día”, mencionó.El timonel indicó que los Bravos juegan bien por ratos.“De a ratos, el equipo juega bien. De a ratos, pierde un poco la fisonomía que tiene el equipo. Hay momentos en que el rival te supera, hay momentos que el jugador puede tener desaciertos, son parte de las facetas que se van viviendo en cada uno de los juegos”, declaró.Acerca del TM que tiene en sus filas a Gilberto ‘Betao’ Barbosa, exjugador de Bravos, al igual que a Javier Orozco, a Eduardo Aguirre, seleccionado nacional en divisiones menores y es dirigido por Eduardo Fentanes, afirmó que aunque no se le han dado los resultados, siempre ha sido un equipo difícil.“La verdad es un buen plantel, que a lo mejor los resultados no se le hayan dado pero tiene buenos jugadores, tiene buen equipo, siempre ha sido un equipo protagonista o que ha peleado en todos los torneos”, dijo.Expuso que, por ello, el encuentro resultará complicado para el FC Juárez.“Sabemos que va a ser difícil, no sé con qué postura, no creo que sea con la postura que vino Alebrijes, pero será también un partido con opciones donde nosotros tenemos que pensar en lo nuestro y tenemos que pensar en ser más contundentes de lo que a veces somos”, apuntó.Caballero enfatizó que el equipo tiene bastantes situaciones de gol, pero debe afinar la puntería y tomar la mejor decisión en la última jugada.

