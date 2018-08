Del Potro se emplea a fondo en Cincinnati

Mason, Ohio.- Juan Martín del Potro accedió a los cuartos de final del Masters de Cincinnati por tercera ocasión tras doblegar ayer por 7-6 (4), 6-7 (6), 6-2 al australiano Nick Kyrgios.En una semana en la que se estrenó como número tres del mundo, su mejor posición en el ranking de la ATP, el argentino neutralizó el bombardeo de 29 aces de Kyrgios con una respuesta de 19 saques directos suyos.El servicio marcó la tónica en el duelo, con Del Potro redondeando una efectividad de 86% con su primer saque contra el 81% de Kyrgios. Del Potro ha alcanzado la etapa de cuartos de final en cinco torneos seguidos de la serie Masters 1000.Varios días con lluvia han convertido los cuartos de final en un ejercicio de resistencia. Seis partidos del cuadro masculino y tres en el femenino quedaron a la deriva debido al mal tiempo.Del Potro debió disputar dos partidos ayer, tocándole un día de mucha humedad. Se midió más tarde con el belga David Goffin por el pase a las semifinales. Goffin (11mo cabeza de serie) dio cuenta 6-2, 6-2 del sudafricano Kevin Anderson (6).Roger Federer, el máximo cabeza preclasificado del torneo luego que el número uno mundial Rafael Nadal se bajó para tener descanso, tramitó en 72 minutos su victoria 6-1, 7-6 (6) ante Leonardo Mayer. El astro suizo sigue en carrera por otro título en Cincinnati. Ha ganado una cifra récord de siete, pese a que se perdió el torneo los últimos dos años debido a lesiones.Tendrá un breve respiro para enfrentarse por la noche ante su compatriota Stan Wawrinka, quien avanzó con una victoria 6-4, 6-4 ante el húngaro Marton Fucsovics.“Pasarse todo el día esperando y no poder ver tenis no es nada divertido para el torneo y el público”, dijo Federer. “Traté de enfocarme en solo un partido, no me puse a pensar en la posibilidad de jugar dos”.

