Van la Juve y Cristiano por todo

Milán.- Famosa por ser la ciudad de “Romeo y Julieta”, Verona será anfitriona de una trascendental gala hoy: el debut de Cristiano Ronaldo con la Juventus.Cristiano sacudió al mundo del futbol cuando pasó del Real Madrid a la Juve, en un traspaso récord para la Serie A de 112 millones de euros (131.5 millones de dólares).El astro portugués acaparará la atención cuando el campeón de Italia inicie la defensa de su título en el feudo del Chievo Verona.Se aguarda una masa de gente en esta pequeña ciudad –de algo más de 257 mil habitantes– y se han desplegado extraordinarias medidas de seguridad en los alrededores del Estadio Bentegodi, incluyendo unidades antiterrorismo.LA INVENCIBLE JUVE¿Cómo responder a la conquista un séptimo título seguido –algo no visto en la Serie A– y también el cuarto doblete Liga-Copa consecutivo? Fácil, fichando al reinante Balón de Oro.La pugna por el título de la pasada temporada fue una de las más vibrantes en años, con Nápoli exigiendo a Juventus hasta lo último.Con la llegada de Cristiano, repetir como campeones se da por descontado.Más alarmante es que Cristiano no fue el único fichaje de la Juve durante el verano. La contratación del portugués eclipsó los fichajes por Emre Can y Joao Cancelo.GOLES Y MÁS GOLESCristiano se convirtió en el goleador histórico del Real Madrid con 451 conquistas en 438 partidos.En España, Cristiano y Lionel Messi protagonizaron un duelo único, motivándose para superar los números del otro.¿Encontrará alguien que le haga sombra en Italia?Gonzalo Higuaín rompió un récord de la Serie A que estuvo vigente durante 66 años cuando anotó 36 goles para el Nápoli en la temporada 2015-16. Ello motivó a que Juventus fijara un récord italiano al desembolsar 90 millones de euros (99 millones de dólares) por el delantero argentino.EL REGRESO DE ANCELOTTICarlo Ancelotti vuelve a Italia tras una ausencia de nueve años y el técnico buscará mostrar que puede tener la misma clase de impacto que Cristiano.Ancelotti reemplaza a Maurizio Sarri en Nápoli, que quedó segundo la pasada temporada, cuatro puntos detrás de Juventus.Cuando fue presentado en julio, dijo que confiaba que 2018 iba a ser recordado por el año en el que Cristiano y él ficharon con la Serie A.El entrenador de 58 años ha ganado títulos de Liga en cuatro países distintos: Italia, Inglaterra, Francia y Alemania.

