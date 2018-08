Juan Ignacio Camargo, rector electo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), afirmó que sí le interesa el deporte, es parte relevante de su plan de trabajo y aunque aún no tiene definido el equipo para ejecutar su proyecto, afirmó que revisará el tema de los conjuntos representativos de los Indios.“A mí me interesa el deporte, pueden tener la seguridad que yo voy a revisar esa parte de los equipos representativos por lo que comentas, que se dice que no es lo de antes, yo necesito revisar el área de deportes”, manifestó.Camargo Nassar, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), quien entrará en funciones el próximo 10 de octubre, recalcó que la actividad deportiva le interesa de manera especial.“Creo que es un elemento importante para el cuidado de la salud y, aparte, para la identidad de la universidad con la comunidad”, expuso.Mencionó que además del impulso al deporte de alto rendimiento, promoverá la práctica de esta actividad al interior de los diferentes institutos de la UACJ, tal como se hace ahora.“Ésa es una parte que comprende mi plan de trabajo, de la atención a estudiantes, el ver el deporte como una manera de contribuir al cuidado de la salud. Vamos a impulsar el deporte, vamos a impulsar el deporte al interior de los institutos, no sólo a los equipos representativos de la universidad”, expuso.Si bien en la pasada Universiada Nacional los Indios de la UACJ se mantuvieron en el Top Ten del medallero, en décimo sitio, por segundo año consecutivo, con 22 metales, siete oros, seis platas y nueve bronces, en disciplinas por equipos, no ganan una medalla desde el nacional universitario 2013 en Culiacán, Sinaloa.La falta de apoyo económico de parte de la administración a cargo del rector saliente Ricardo Duarte para torneos de preparación y giras de fogueo para los equipos es una queja recurrente y silenciosa entre los atletas y entrenadores.En la parte administrativa, durante el sexenio de Duarte Jáquez y de Rosana Ramírez, titular de la Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles de la UACJ, cuatro personas han ocupado la Subdirección de Actividades Deportivas y Recreativas: Flor Acosta, Ilse Estrada, Edna Meléndez y ahora Jorge Quiñónez.Por el escritorio de la coordinación de equipos representativos, ahora acéfala, han pasado Heriberto Olivares, Luis García, Manuel García y Jaime Álvarez.

