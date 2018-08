Las Rebeldes buscan pase a la final de la WFL

Por segundo año consecutivo, las Rebeldes de Ciudad Juárez están en la antesala de la final por la corona.Hoy, a las 14:30 horas, enfrentarán a las Red Devils de Toluca, en la postemporada de la Womens Football League (WFL), en un duelo a todo o nada, a disputarse en el Club Toluca, en la capital mexiquense.Las jugadoras de amarillo y negro derrotaron a las mexiquenses el 19 de mayo anterior, en esta ciudad 40 puntos a 30, en juego de la fecha tres de la temporada regular.Elsa Gamboa, tacle defensivo de las Rebeldes comentó que las circunstancias en torno al partido de esta tarde, serán muy distintas al pasado.“Sí, va a cambiar la estrategia de ellas como la de nosotras. Sabemos que algunas de las jugadoras titulares o fuertes del equipo de ellas no venían o tenían lesiones, entonces, nos preparamos para dar una buena batalla”, expuso.Gamboa subrayó que para contrarrestar la confianza de estar en casa y la velocidad de las mexiquenses, las Rebeldes recurrirán a su fuerza física.“Adaptamos nuestra defensiva para su velocidad y nuestra ofensiva también”, afirmó.Frente a las actuales subcampeonas quienes cayeron el año anterior en la final ante las Troyanas de Chihuahua, las Rebeldes tendrán en contra el factor altura sobre el nivel del mar (dos mil 667 metros), en contra.De su lado, tendrán un muy buen estado anímico y los deseos de triunfo.“Andamos con el ánimo para ganar, queremos llegar a la final y traernos el campeonato acá. Ésa ha sido la finalidad desde un inicio”, apuntó. (Sergio Duarte)Comentó que el trabajo en equipo y la confianza en cada una de las integrantes de Rebeldes serán determinante para lograr el éxito.Irais Rojo, tacle derecho del conjunto fronterizo, advirtió que no hay rival débil y frente a las Red Devils no mostrarán excesos de confianza luego del referido triunfo de mayo pasado.“Sabemos que todo puede cambiar, no nos confiamos, estamos conscientes de que son muy fuertes, que son muy buenas, que es un buen equipo, pero vamos con toda la actitud y con todas las ganas de obtener el triunfo”, mencionó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.