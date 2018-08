Condenan a hermano de Messi

Uno de los hermanos mayores del astro Lionel Messi fue condenado el jueves a dos años y medio de prisión condicional por la portación ilegal de un arma de fuego que se encontró tras un accidente náutico.Matías Messi se declaró culpable de haber tenido el arma en la embarcación, pero no tendrá que ir a prisión.El periódico La Capital de la ciudad argentina de Rosario informó que deberá recibir tratamiento psicológico y realizar trabajos comunitarios en una escuela de futbol para niños.La decisión fue tomada tras un acuerdo abreviado entre los abogados de Messi y la fiscalía que investigaba el caso.En un confuso episodio ocurrido el 30 de noviembre, el hermano del capitán del Barcelona y de la selección argentina fue hallado inconsciente y con graves heridas a bordo de una lancha en la que el joven se habría accidentado mientras navegaba en el río Paraná, en las afueras de Rosario, ciudad natal de los Messi en la provincia de Santa Fe.En una posterior pericia policial, se encontró un arma de fuego en la embarcación que no estaba declarada a su nombre.La justicia imputó a Messi por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, el cual prevé una pena de tres a ocho años y medio de prisión, y le dictó el arresto preventivo, que primero cumplió en un hospital y luego en un domicilio particular de Rosario, hasta que fue liberado.Matías Messi, de 35 años, ya enfrentó los mismos cargos judiciales en 2015 cuando se le encontró una pistola sin papeles en su automóvil.En aquel entonces, evitó ir a juicio a cambio de un período de probatoria que se cumplió hace unos meses atrás. Ahora como supuesto reincidente en principio debería comparecer ante un tribunal.El futbolista tiene otros dos hermanos, Rodrigo, el mayor de los hijos, y María Sol, la menor.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.