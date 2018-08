Busca 'Canelo' triunfo indiscutible ante 'GGG'

Ciudad de México.- Saúl ‘Canelo’ Álvarez no quiere un tercer duelo con Gennady ‘GGG’ Golovkin, por lo que buscará liquidar esta historia el 15 de septiembre.Álvarez enfrentará por segunda ocasión a Golovkin tras su empate de septiembre del año pasado, y el objetivo es lucir y ganar claramente para descartar otro pleito entre ambos.Al tapatío le gusta darle a los aficionados las peleas que piden, pero, en este caso, quiere terminar de una vez por todas.“Siempre hay que esperar que pasen las peleas, como pasó con la primera, que tuvo que haber otra, y pienso igual.“Depende de cómo se dé esta pelea y si la gente quiere ver otra, pero, en lo personal, quiero que aquí se termine, que aquí se defina bien quién es el mejor”, respondió Álvarez a Grupo Reforma en teleconferencia.‘Canelo’ ha aprovechado este año sin acción para analizar lo que fue el primer combate. Reveló que ha visto el combate una decena de veces, y se dio cuenta que debe aprovechar más los errores del campeón mediano del CMB y AMB.“Más o menos como 10 veces he visto la pelea, creo que lo que me faltó, o el error que cometí, fue en ocasiones quitarme golpes y no aprovechar ese momento para contragolpearlo. Creo que hay que agregar, cada momento que me dé espacio para golpearlo, pues golpearlo, y cada que me quite un golpe pues golpearlo, y eso me faltó mucho, y en esta pelea pienso no desaprovechar ni un solo momento”, agregó.Álvarez aprovechó para hablar del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien pidió cumpla con una buena labor.“Siempre me he reservado de hablar de política. Me atreví a hablar de Trump por lo que decía de los mexicanos, pero espero que nuestro presidente electo sea bueno y cumpla su labor. Nos represente bien”, dijo.