Sunnysyde y Wokatee On Fire correrán hoy en el primero de dos días de pruebas para el All American Futurity, Grado 1 con bolsa de 3 millones de dólares, mientras que mañana lo harán Mm Fourinthemorning y Suze Returns en el hipódromo Ruidoso Downs.Hoy se correrán 16 pruebas en una distancia de 440 yardas, y mañana otras 16, con un total de 311 dosañeros tomando parte en ellas.Los caballos con los cinco tiempos más rápidos de cada día avanzarán a la final del All American Futurity que se llevará a cabo el Día del Trabajo. Los caballos con los siguientes cinco tiempos más rápidos de cada día ganan preferencia para correr en el All American Juvenile, con bolsa de 200 mil dólares, en esa misma fecha.El primer día de pruebas presenta a los dos finalistas del Heritage Place Futurity, Grado 1 con bolsa de 1 millón 25 mil dólares, Sunnysyde y Wokatee On Fire. Ambos son entrenados por Clint Crawford.Sunnysyde, de Cox-Lane LLC e hijo de Heza Fast Dash, terminó en segundo lugar cuando hizo su debut en la prueba para el Heritage Place Futurity. Después mejoró y tuvo un impresionante triunfo por dos cuerpos en la final de dicha competencia, con un tiempo de :17.141 segundos en las 350 yardas. Ese es su más reciente inicio.G.R. Carter Jr. estará en la monta de Sunnysyde y partirán desde la sexta posición en la cuarta carrera.Wokatee On Fire, de Servando Montemayor, tendrá su primer salida desde el Heritage Place Futurity. El hijo de Highest Fired empezó su carrera con un triunfo por dos cuerpos y tres cuartos en su prueba para el Heritage Place y en la final terminó en segundo lugar detrás de Sunnysyde.James Flores, que regularmente lo monta, llevará las riendas de Wokatee On Fire en la quinta prueba de hoy desde la segunda posición.Entrenado por Blane Wood, Mm Fourinthemorning, demostró su potencial en las pruebas para el Rainbow Futurity cuando ganó su prueba por un cuerpo con el tercer tiempo más rápido del día, :19.887 segundos en 400 yardas.Rickey Ramírez estará en la monta de Mm Fourinthemorning, que suma ganancias por 424 mil 800 dólres, y partirán desde la tercera posición en la 12va prueba de mañana. De hecho Ramírez montará en cada una de las pruebas de hoy y en 15 de las 16 de mañana.Las siguientes dos pruebas de mañana presentan a caballos de peligro sobre la pista. Suze Returns, ganadora del West Texas Futurity, correrá desde la quinta posición en la número 13, mientras que Blue Corazón, ganador del Ruidoso Futurity, lo hará desde la cuarta posición en la prueba 14.

