Mientras la anunciada reunión en esta ciudad con Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional de la Zona Uno y Óscar Montes, patrocinador principal de Indios de Ciudad Juárez está pendiente, Juan Pedro Santa Rosa, titular del Instituto Chihuahuense del Deporte, declaró que evaluará la gestión de Francisco Javier Fierro al frente de la Liga Estatal de Beisbol, al final de la presente campaña.“Hasta el momento, hasta ahorita, falta hacer la evaluación de esta temporada que hasta el momento va bien a secas, ni muy bien ni excelente”, dijo.El dirigente del deporte a nivel estatal mencionó que en el torneo 2018 ‘Roberto Cadena Velázquez’, se han cambiado muchas cosas.“Ya hay más seguridad en los estadios, ya hay comisarios, ya hay más orden en cuanto a la llegada de los equipos, el uniforme de los equipos, el uniforme de los ampayers, la llegada de los ampayers, ambulancias en los estadios. Hay muchas cuestiones que, a lo mejor, ante la luz pública no se notan tanto, pero que, en cuestión organizacional sí y son cosas que se han mejorado para la liga”, expuso.Santa Rosa añadió: “mientras se siga mejorando, yo creo que Javier Fierro puede seguir al frente de la liga. Siempre hay espacio que mejorar. Nosotros ya tenemos por ahí una listita de recomendaciones para el presidente de la liga que se le van a hacer con el fin que ésta se vaya mejorando”.Declaró que la mayor presencia de la liga en las redes sociales es uno de los aspectos que si se explota bien puede resultar muy atractivo para los patrocinadores.“El responsable de la liga es Javier, consideramos que está haciendo un buen trabajo y hay que analizarlo con cabeza fría y al terminar la temporada, pero, al momento no hay porque dudar de su permanencia”, señaló.A todas luces, Fierro Flores conocía la situación que se vivía al interior de la Zona Uno y que generó un punto de quiebre entre Plascencia Chávez y Montes y el divisionismo en los Indios.El pasado martes seis de agosto, luego de la eliminación ante Parral en la fase uno del playoff, Plascencia señaló públicamente que Montes y el manager Marcelo Juárez lo desplazaron de sus funciones.Ante el insistente rumor en el medio local en el sentido que Montes y no Plascencia es el verdadero jurisdiccional, Santa Rosa expuso que ante Jesús Pacheco, delegado del Instituto Chihuahuense en esta ciudad, quien firmó la documentación y asistió a las juntas de la liga era Juan Pedro.Por ello, para el ICHDyCF, el jurisdiccional es Plascencia Chávez.Fierro afirmó a este medio que el asunto se magnificó y que no era la manera de conducirse ni de Plascencia ni de Montes.

