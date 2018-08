Maniatados

Nueva York.- El zurdo novato Adam Kolarek sofocó una amenaza con las bases llenas sin outs en el noveno inning para que los Rays de Tampa Bay derrotasen ayer 3-1 a Nueva York y ganasen su primera serie en el Yankee Stadium desde 2014.Tampa Bay había perdido 12 series al hilo en el Bronx, un récord desde la apertura del estadio en 2009.El bullpen de los Rays dominó tras los cinco innings cubiertos por Blake Snell. Pero Sergio Romo permitió sencillos consecutivos a Didi Gregorius y Gleyber Torres el noveno.El bombito de Torres puso fin a una bache de 17-0. Romo concedió un boleto de cuatro lanzamientos a Neil Walker y fue reemplazado por Kolarek.El bateador zurdo Greg Bird falló con un elevado a territorio de foul al primer pitcheo de Kolarek y luego Brett Gardner se ponchó.Kolarek procedió a pasarle una recta alta a Austin Romine para otro ponche y conseguir el primer salvado de su carrera.Tommy Pham puso en ventaja a los Rays ante Masahiro Tanaka (9-3) con un doblete remolcador dentro de un primer inning en el que anotaron dos veces. Snell (14-5) y el bullpen se encargó del resto.Bautista remolca 7, Mets arollan 24-4 a FilisFiladelfia.- El dominicano José Bautista conectó un grand slam y remolcó siete carreras, la mayor cifra en su vida, para que los Mets de Nueva York apabullaran 24-4 a los Filis de Filadelfia en el primer encuentro de una doble cartelera.Los Mets anotaron su mayor cantidad de carreras en la campaña, durante un duelo tan desigual que los Filis terminaron recurriendo a dos peloteros de posición para que lanzaran los últimos tres innings.Corey Oswalt (2-2) permitió cuatro jonrones solitarios en seis episodios, mientras que el dominicano Amed Rosario inauguró el encuentro con un bambinazo y totalizó tres impulsadas por Nueva York, que se aprovechó de cuatro errores para anotar 11 carreras sucias.Los Mets han anotado más de 15 carreras en juegos consecutivos por primera vez en la historia de la franquicia. El miércoles, arrollaron 16-5 a Baltimore.Rompe Lester mala rachaPittsburgh.- Jon Lester lució brillante a lo largo de seis entradas y consiguió su primer triunfo en más de un mes, mientras que Ian Happ disparó un jonrón para que los Cachorros de Chicago superaran 1-0 a los Piratas de Pittsburgh.Lester (13-5) toleró cinco imparables, repartió ocho ponches y no entregó boletos, para mejorar a una foja de 3-1 ante los Piratas en la presente temporada. Su victoria anterior se remontaba al 15 de julio en San Diego, tras lo cual llevaba una foja de 0-3 con una efectividad de 10.32 en cinco aperturas desde la pausa por el juego de Estrellas.Vuelve Acuña a alineación de BravosAtlanta.- Ronald Acuña Jr. volvió a la alineación de los Bravos de Atlanta ayer, un día después de ser golpeado en el codo izquierdo por un lanzamiento que encendió un debate nacional sobre si es aceptable propinar pelotazos intencionales a los bateadores.Acuña dijo que su codo está bien, menos de 24 horas después de ser impactado por una recta que le lanzó José Ureña, pitcher de los Marlins de Miami, a 97 mph. El novato de los Bravos se dijo listo para jugar en el comienzo de una importante serie de cuatro duelos ante los Rockies de Colorado.El venezolano Acuña fue colocado como primero en el orden y jardinero izquierdo.“Desde luego, fue un golpe duro”, comentó Acuña después de participar en la práctica de bateo en el SunTrust Park. “Pero no siento ya dolor. Ahora me siento bien”.Ureña, suspendido 6 juegos por pelotazo a RonaldJosé Ureña, pitcher de los Marlins de Miami, fue suspendido seis juegos y multado por una cifra no revelada, tras propinar un pelotazo a Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta.La oficina de las Grandes Ligas anunció las sanciones ayer, un día después de que Ureña hizo un lanzamiento que impactó el codo izquierdo de Acuña. El golpe se presentó en el primer pitcheo del dominicano en el partido que los Marlins terminaron perdiendo por 5-2 en Atlanta.… y 2 para Puig tras campalEl jardinero de los Dodgers de Los Ángeles Yasiel Puig fue suspendido por dos partidos y multado con un monto no revelado, tras reñir y provocar una refriega campal durante un encuentro contra San Francisco.La oficina de las Grandes Ligas hizo el anuncio dos días después de que el pelotero cubano desencadenó la gresca con un manotazo al receptor de los Gigantes Nick Hundley, en la séptima entrada del juego que los Dodgers perdieron por 2-1. Hundley también fue multado.

